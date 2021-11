Variante Omicron in Gb, Johnson annuncia nuove misure

Dopo i primi due casi di variante sudafricana Omicron in Inghilterra, il premier britannico Boris Johnson annuncia nuove misure: la mascherina torna quindi obbligatoria nei negozi e sui mezzi pubblici. “Non sappiamo quanto saranno efficaci i nostri vaccini, ma abbiamo buone ragioni per credere che forniranno almeno una certa protezione”, dice Johnson, “assolutamente fiducioso” che Natale 2021 sarà migliore rispetto a quello dello scorso anno.

La variante omicron “si diffonde molto rapidamente” e può anche “diffondersi tra le persone che hanno due dosi” di vaccino contro il Covid, dichiarato il primo ministro nel corso di una conferenza stampa a Downing Street.

Tutti i viaggiatori che entrano nel Regno Unito dovranno sottoporsi a un test pcr entro 48 ore dal loro arrivo ed autoisolarsi fino a quando non avranno ricevuto un risultato negativo, ha spiegato Johnson, che ha sottolineato però di non voler interrompere i viaggi, spiegando che le restrizioni agli ingressi possono solo rallentare la diffusione di qualsiasi nuova variante, non fermarla.