La variante Omicron è arrivata anche in Austria, dove il ministero della Salute ha confermato il primo caso nel Tirolo. Secondo le autorità locali, la persona – asintomatica – è risultata positiva al test per il Covid-19 dopo un viaggio in Sudafrica.

La variante del virus, che è stata scoperta per la prima volta in Africa meridionale, ha suscitato preoccupazione a livello internazionale e ha portato a un’ondata di restrizioni ai collegamenti aerei con questa regione.