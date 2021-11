Vaccino covid Germania, solo Pfizer per under 30 e donne in gravidanza

In Germania il Comitato permanente per le vaccinazioni Stiko raccomanda che le persone di età pari o inferiore a 30 anni vengano vaccinate contro il covid solo utilizzando il vaccino di Pfizer – BioNTech. Questo perché – secondo quanto riporta l’analisi dell’organismo consultivo tedesco – il prodotto in questione ha mostrato una minore incidenza di infiammazioni cardiache in questa fascia d’età rispetto all’altro vaccino a mRna, quello di Moderna. La raccomandazione di utilizzare Pfizer – BioNTech sui giovani vale per i richiami anche se il primo ciclo vaccinale è stato effettuato utilizzando un prodotto diverso.

Il comitato Stiko, attivo presso il Robert Koch Institute, ha anche affermato che le donne in gravidanza, indipendentemente dall’età, dovrebbero essere immunizzate utilizzando Pfizer/BioNTech.

La bozza di raccomandazione del pool passerà ora agli stati tedeschi e a un altro gruppo di esperti per l’esameo covid in gravidanza ed eventualmente la revisione.