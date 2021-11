Una custodia AirTag per ogni situazione

SAN DIEGO, 4 novembre 2021 /PRNewswire/ — Gli AirTag di Apple sono già stati utilizzati in varie situazioni per risolvere problemi specifici di perdita e furto. Se perdete spesso il vostro telecomando o volete tenere traccia di qualcosa – elago ha la gamma ideale di prodotti AirTag da usare per qualsiasi situazione!

Come azienda di design, elago si concentra sulla creazione di cose che siano utili e belle. I designer di elago sono istruiti a creare prodotti che loro stessi amerebbero usare. Così facendo, sono sicuri che quando un prodotto raggiunge le mani di un cliente, se ne innamorerà.

Custodia W5 AirTag

I prodotti della serie W5 imitano il design di una classica console portatile per portare un po’ di nostalgia – la custodia AirTag non è diversa. Con il moschettone incluso, attacca questa custodia con gli AirTag installati per tenere traccia delle tue chiavi, dello zaino, della borsa, della borsa del laptop, ecc.

Custodia AirTag W7

La W7 è un’altra della linea retrò di elago che mescola il vecchio e il nuovo. Modellata su un classico lettore musicale, la W7 è dotata di un moschettone metallico da attaccare e appendere a diversi oggetti personali di cui tenere traccia.

Custodia per il telecomando Siri di seconda generazione R5

Le custodie per il telecomando Siri Remote originale di Elago sono state le più vendute online. La nuova linea di custodie per il Siri Remote di seconda generazione ha preso tutti gli stessi aspetti di design e materiali di qualità per creare una linea nuova e migliorata. La R5 utilizza tutte le stesse qualità delle custodie della serie R, ma include uno slot per installare un AirTag. Non perdere mai più il tuo telecomando!

Custodia SnapShot per AirPods Pro

La custodia SnapShot trasforma la tua custodia di ricarica per AirPods Pro in una fantastica macchina fotografica! L’AirTag è installato sull’obiettivo della finta fotocamera per completare il look. Proteggi le tue AirPods Pro da perdite e furti.

Cuscinetto in silicone AirTag

Il Silicone Pad è progettato per permetterti di attaccare un AirTag su qualsiasi superficie piatta. Una volta installato l’AirTag, basta rimuovere la copertura adesiva e attaccarlo al laptop, allo skateboard, al sedile della bici, alla gabbia dell’acqua della bici, ecc. Previeni il furto dei tuoi oggetti più cari.

Custodia AirTag Basic

Il Basic Case è esattamente come sembra. Se ti piace che il design sia semplice, pulito ed efficace, questo è il prodotto che fa per te.

Il moschettone di metallo è incluso per permetterti di appenderlo o attaccarlo a chiavi, borse, sacchetti, zaini, ecc.

Le custodie AirTag di elago sono disponibili su elago.com e Amazon. Restate sintonizzati per altri design e colori popolari in arrivo!

elago è prima di tutto un’azienda di design. Il loro motto è “semplice raffinatezza” perché creano prodotti che sono utili ed estetici. Tutti i loro design sono creati in-house da zero, il che assicura che il prodotto che si ottiene è orientato al dettaglio e funziona perfettamente.

elago ha iniziato a San Diego, CA nel 2002 e ha ricevuto numerosi premi internazionali di design tra cui Spark Awards e reddot awards.

Disponibile su:

Amazon (spedizione in UK e EU): www.amazon.co.uk/elago www.amazon.de/elago www.amazon.it/elago www.amazon.fr/elago www.amazon.es/elago



Amazon (spedizione AU e MX): www.amazon.com.au/elago www.amazon.com.mx/elago



Instagram: @elago.uk

@elago.de

@elago.it

@elago.fr

@elago.es

@elago.au

@elago.mx



Contatto: haein.lee@elago.com



