Tutto quello che devi sapere quando fai la scelta giusta nelle scommesse.

A tutti piacerebbe avere la possibilità di giocare e vincere online. Purtroppo questa certezza non esiste, ma ci sono dei modi per divertirsi con il minimo sforzo e la minima preoccupazione.

Diventa fondamentale fare la scelta giusta nelle scommesse quando si decide di giocare online, e di rifarsi quindi ai migliori operatori sul mercato italiano, alcuni si trovano qui su miglioribookmakers.net in una selezione molto attenta e accurata.

Licenza ADM perché è importante?

Uno dei primi elementi fondamentali della scelta di un operatore è senza dubbio alcuno la sua affidabilità.

Dispiacerebbe infatti registrarsi e giocare su una piattaforma con cui poi dobbiamo “litigare” per poter riscuotere le vincite, o addirittura non trovare più il proprio conto.

Ecco tutto ciò non può succedere quando l’operatore ha regolare licenza per erogare il proprio servizio su territorio italiano.

La sigla ADM sta per Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, (qui il sito https://www.adm.gov.it) e gestisce fra le altre cose, oltre alla legalità del gioco fisico e virtuale, anche la lavorazione e vendita del tabacco.

Il Servizio Clienti: colonna portante di ogni azienda

Il servizio clienti è ormai il fiore all’occhiello di molte aziende. Chiamato anche supporto, customer service, o attenzione al cliente, questo settore delle aziende garantisce ai propri utenti la risoluzione di problemi di varia natura nel più breve tempo possibile.

Nella scelta giusta nelle scommesse e sulle piattaforme su cui giocare ricopre un ruolo importante il servizio clienti. Due parametri vanno assolutamente presi in considerazione:

La fascia oraria di copertura: preferibile un supporto clienti che sia attivo 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno; Le modalità di contatto: preferibile piattaforme che abbiano diversi strumenti di contatto quali chat, telefono, email

I metodi di pagamento e la procedura di registrazione

Ultimi, ma non per importanza nella scelta di un operatore giusto per divertirsi con le scommesse, sono i metodi di pagamento disponibili e la facilità nell’utilizzare il sito.

In questo secondo elemento rientra anche la velocità del sito, fondamentale nelle giocate live ad esempio, ma anche quanto lunga e complessa è la procedura di registrazione, o anche come e quando si può ritirare il proprio denaro.

Importante verificare quali metodi di pagamento accetta il sito su cui intendiamo registrarsi. Molti operatori legalmente operanti in Italia permettono di utilizzare anche semplicemente la propria PostePay, altri anche PayPal, mentre altri ancora stanno introducendo metodi di mobile payment più moderni.

Molto spesso per poter giocare realmente sui siti c’è bisogno di effettuare la registrazione.

Questa procedura è normalmente abbastanza standardizzata e consta di inserimento di dati personali anagrafici, caricamento di un documento di identità in corso di validità, e infine il caricamento di una somma minima per poter accedere al bonus di benvenuto.

Anche il bonus di benvenuto può essere inserito fra gli elementi che possono avere un peso specifico sulla scelta della piattaforma di gioco, ma questo è strettamente legato alla procedura di registrazione, che secondo la nostra esperienza dovrebbe prevedere non più di cinque passaggi esclusa la fase di accettazione.