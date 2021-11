Toyota Venza: la futura SUV coupé a propulsione ibrida

Già commercializzata oltreoceano, la SUV coupé Toyota Venza potrebbe debuttare sul mercato europeo in occasione del restyling di metà carriera. Esteticamente, sarà riconoscibile per il frontale in linea con lo stile della supercar GR Supra.

La gamma per la versione europea della Toyota Venza dovrebbe comprendere la declinazione HEV a propulsione ibrida Full Hybrid da 248 CV, più la configurazione PHEV a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 309 CV di potenza complessiva.

Non è escluso che la Toyota Venza possa essere commercializzata sul mercato europeo con la denominazione Harrier, già utilizzata in passato per la gemella della Lexus RX. Nella gamma della Casa di Nagoya, invece, sarà posizionata tra la SUV media RAV4 e la SUV di grandi dimensioni Highlander.