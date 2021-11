Terza dose vaccino under 40, Gelmini: “Si valuta”

Terza dose di vaccino covid agli under 40: l’ipotesi è sul tavolo, come spiega Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali. “Sono allo studio una serie di misure. Alcune scelte sono state già fatte come accelerare la terza dose, aperta dagli over 40. Ma il ministro della Salute Roberto Speranza sta valutando per abbassare ulteriormente il limite di età”, dice a Mattino 5 nella giornata caratterizzata dalla cabina di regia e dal Consiglio dei ministri chiamato ad occuparsi del Super green pass, con probabili modifiche alla durata del certificato verde e con l’introduzione di regole ad hoc per non vaccinati.

“Non vogliamo perdere tempo, né dare un vantaggio al virus né sottovalutare la situazione”, dice. “Vogliamo tutelare la salute delle persone ed evitare di interrompere la ripresa”, conclude.