Terza dose in Lombardia, da domani prenotazioni aperte anche agli over 40 per il ‘booster’ anti covid. Lo ha annunciato il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso, durante una conferenza stampa a Palazzo Pirelli.

“Da domani 18 novembre – ha sottolineato Bertolaso -saranno aperte le prenotazioni per la terza dose del vaccino contro il Covid per gli over 40 in Lombardia”. Si tratta, ha specificato, dei cittadini che hanno superato i 180 giorni dalla seconda dose.