Terza dose, il piano di Figliuolo

Terza dose vaccino Covid, nuova circolare del commissario straordinario all’emergenza Covid Francesco Figliuolo alle Regioni. Nel provvedimento si indicano il numero minimo di inoculazioni giornaliere di vaccino, sia per le terze dosi che per le altre, che ”si ritiene auspicabile raggiungere” nel periodo dal 1 al 12 dicembre. ”Tenuto conto – scrive Figliuolo – dell’attuale quadro epidemiologico e nella considerazione che sussiste un’ampia disponibilità di dosi il cui impiego va inteso in senso bilanciato tra le due tipologie di vaccini mRna al momento in distribuzione”.

Nell’occasione ”si ribadisce la massima priorità da garantire a favore delle categorie più vulnerabili al Covid-19 per età e/o elevata fragilità e di quelle per le quali sussiste l’obbligo di vaccinazione”.

Il target di inoculazioni, indicato dal commissario Figliuolo, è di 4,6 milioni di vaccini dal 1 al 12 dicembre, con una media di circa 400mila inoculazioni al giorno.

Nel dettaglio il totale è ripartito a livello nazionale in 400mila somministrazioni giornaliere nel periodo dal 1 al 3 dicembre, 350mila il 4 dicembre, 300mila il 5 dicembre, 450mila il 6 e il 7 dicembre, 300mila l’8 dicembre, 450mila il 9 e il 10 dicembre, 350mila l’11 dicembre e 300mila il 12 dicembre.