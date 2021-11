Terrorismo, blitz a Milano: arrestata 19enne

Una 19enne italiana di origine kosovara arrestata a Milano in un blitz della Polizia di Stato, che in queste ore ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione con finalità di terrorismo. L’arresto arriva al termine di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano con provvedimento emesso dal Gip di quel Tribunale.