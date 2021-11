Terremoto al largo costa Livorno, scuole chiuse

Tre scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 3.5, sono state registrate dall’Ingv in mare, al largo della Costa toscana livornese. La prima scossa, di magnitudo 3.5, è stata registrata alle ore 6.21. La seconda scossa, di magnitudo 2, è stata registrata alle ore 6.24 mentre la terza scossa, di magnitudo 2.1, è delle ore 6.25.

“La Protezione Civile del Comune informa che questa mattina è stata avvertita una scossa di terremoto sul nostro territorio. Si comunica che, oggi, 20 novembre, in via precauzionale, le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse per valutare eventuali criticità nelle strutture. La situazione è monitorata”, si legge sul profilo Facebook del comune di Livorno.