Tapiro d’oro a Mourinho, lo Special One fugge

José Mourinho dribbla il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia. Raggiunto nella capitale da Valerio Staffelli, l’allenatore della Roma ha scelto di non rilasciare commenti e dileguarsi in auto senza accogliere il premio. Scena già vista il 23 gennaio 2009, quando sedeva sulla panchina dell’Inter. Insomma, c’è a chi il Tapiro non va proprio giù e -come dimostra Mourinho- non lo ritira.