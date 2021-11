Tale e Quale Show: la puntata di stasera

Ottavo appuntamento con Tale e Quale Show, il varietà di Rai1 in onda venerdì 5 novembre alle 21.25.

Le anticipazioni della puntata

Una puntata in cui sarà proclamato il “Campione di Tale e Quale Show 11”.

Ma sarà anche una serata importante per tutti gli Artisti, perché i migliori di questa undicesima edizione “se la vedranno” con i migliori della decima in un torneo che sarà trasmesso in diretta venerdì 19 novembre: in palio ci sarà il titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2021”.

Intanto riusciranno i Gemelli di Guidonia a conservare la prima posizione? Nulla è ancora deciso, perché i punti di distanza con Francesca Alotta e Dennis Fantina sono pochi, mentre una settimana fa il campione di puntata è stato Ciro Priello con una magistrale interpretazione di Massimo Ranieri con “Perdere l’amore”.

Le esibizioni della serata

Gli accoppiamenti dell’ottava puntata saranno Francesca Alotta che se la vedrà con Loredana Bertè, Deborah Johnson onorerà il mito di Aretha Franklin, Federica Nargi si metterà nei panni di Sylvie Vartan, Stefania Orlando avrà le sembianze di Caterina Caselli, Alba Parietti si immedesimerà in Alice, Dennis Fantina si metterà alla prova con Andrea Bocelli, i Gemelli di Guidonia difenderanno il primato con i Beatles, Biagio Izzo sarà Cristiano Malgioglio, Simone Montedoro ricorderà Nino Manfredi, Pierpaolo Pretelli sarà Robbie Williams e Ciro Priello proverà a ripetersi con Ed Sheeran.