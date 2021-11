Svelati i 7 brand di acqua minerale più gettonati in Italia

Oltre l’80% degli italiani ha dichiarato di bere almeno mezzo litro di acqua naturale al giorno, con un incremento soprattutto negli ultimi anni.

Nonostante in commercio esistano davvero tanti marchi che producono e vendono acqua minerale naturale e gassata, siamo però sicuri che siano tutte uguali? La risposta è no!

È fondamentale essere idratati e bere almeno 1.5 litri al giorno, ma è pur vero che è importante scegliere un tipo di acqua di qualità.

Oggi analizzeremo insieme i brand di acqua minerale più gettonati in Italia, con un’attenzione particolare all’etichetta.

Acqua Vitasnella

L’acqua Vitasnella è da sempre il brand simbolo della silhouette, ma sarà veramente così? Leggendo l’etichetta notiamo un residuo fisso a 180°C di 402 mg/l, calcio 95 mg/l, ma un valore più alto di sodio rispetto ad altri brand in commercio, 3.7 mg/l.

È un tipo di acqua minerale ricca di magnesio, ben 34 mg/l, il che rende l’acqua Vitasnella indicata per coloro che vogliono integrare nella loro dieta un apporto maggiore di magnesio, ed è proprio per questo una delle acque minerali naturali più bevute in Italia.

Acqua Sant’Anna

Il brand piemontese Sant’Anna negli anni è diventata tra le referenze più acquistate dagli italiani secondo la classifica stilata da SymphonyIRI Group.

Il successo non è un caso in quanto è un’acqua con un residuo fisso bassissimo ed è per questo ideale per i più piccoli e per coloro che soffrono di problemi renali.

Leggendo con attenzione l’etichetta abbiamo: residuo fisso a 180° di 22 mg/l, sodio 1.5 mg/l e calcio 3.3 mg/l.

Inoltre il brand è particolarmente apprezzato anche per l’attenzione che rivolge ai suoi clienti con diversi packaging e formati, ideali per ogni momento della giornata: dalle bottiglie classiche da 2l, 1.5l e 0.5l, fino ad arrivare alle bottiglie con tappo thumb up formato 0,75l, 0,35l e 0,25l, ideale per chi vuole bere fuori casa.

Acqua Panna

L’Acqua Panna è tra i brand più amati e acquistati negli ultimi anni, nasce in Toscana ed particolarmente amata per il valore basso che ha di residuo fisso a 180° che è di 141 mg/l, mentre gli altri valori sono: calcio 32.2 mg/l, magnesio 6.5 mg/l e sodio 6.6 mg/l.

Anche in questo caso il successo è dato non solo dalla qualità del prodotto offerto ma anche dall’innovazione con la quale il brand si è saputo distinguere con diversi formati disponibili: 1.5l, 0.75l, 0.5l e 0.25l per un packaging formato borsetta.

Acqua Ferrarelle

Tra i brand di acqua effervescente la più amata in Italia è proprio lei: la Ferrarelle. A differenza di altri marchi quest’acqua è naturalmente effervescente ed è per questo che ha un gusto diverso dalle altre. Iconico lo slogan “liscia, gassata o Ferrarelle?”, questo marchio è da anni il più amato della categoria acqua frizzante.

Leggendo l’etichetta notiamo che ha un residuo fisso di 1283 mg/l, calcio 365 mg/l, magnesio 18 mg/l e sodio 49 mg/l.

Acqua Levissima

Anche in questo caso è celebre lo slogan “Altissima Levissima Purissima” e sembra proprio il caso di dire che il marchio Levissima abbia ragione: questa acqua nasce nel cuore delle Alpi Centrali, in un luogo incantato del Parco Naturale dello Stelvio.

Negli anni è diventata molto amata e apprezzata per la sua composizione che ricordiamo essere: calcio 19.9 mg/l, sodio 2.1 mg/l, magnesio 1.7 mg/l e residuo fisso a 180° di 80 mg/l.

Anche in questo caso è tra i brand più amati, non solo per il tipo di acqua offerta, ma anche per l’impegno che il gruppo pone ogni giorno nei confronti dei clienti: sono disponibili diversi formati, con una linea di bottiglie realizzata esclusivamente in vetro per la ristorazione e per la casa.

Acqua Saguaro

L’acqua Saguaro è uno dei brand più acquistati nei supermercati discount, si trova precisamente alla Lidl ed molto apprezzata per il suo prezzo contenuto che però nulla a che vedere con un prodotto di scarsa qualità.

Questo tipo di acqua minerale naturale è molto gettonata in quanto ha un contenuto basso di sodio, solo 0.3 mg/l, calcio 10 mg/l, magnesio 4.1 mg/l e residuo fisso a 180° di 47 mg/l, il che rende questa bevanda un prodotto con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Acqua San Benedetto

Tra i brand più gettonati in bevarage in Italia non potevano non menzionare anche l’acqua minerale San Benedetto. Nel primo trimestre 2021 il gruppo San Benedetto ha avuta una valutazione di 80/100 per reputazione del marchio.

Anche in questo caso abbiamo letto l’etichetta per capire il motivo di tanto successo, nello specifico ha dei valori molto apprezzabili, quali: calcio 51.4 mg/l, magnesio 29.7 mg/l, sodio 6 mg/l e residuo fisso a 180° di 264 mg/l. Disponibile in tantissimi formati, compresa la linea Ecogreen nata per ridurre l’impatto ambientale dei gas effetto serra e la linea BabyBottle in formato 0.25l con tappo anti-goccia per i più piccoli.

Abbiamo stilato i brand più amati e gettonati in Italia per la categoria Acqua minerale, e voi quale acqua bevete?