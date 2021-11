Superbonus 110%, cabina di regia: decreto per controlli

Dovrebbe tenersi domani, alle 12.30, una cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza su un dl ad hoc per una stretta sui crediti legati al superbonus edilizio al 110%. Con controlli preventivi che consentiranno di mantenere in vita lo sconto in fattura, con la cessione del credito a terzi, ma con l’obiettivo di evitare truffe e falsi. La manovra 2022, viene inoltre confermato all’Adnkronos dalle stesse fonti, non sarà oggetto di confronto in cabina di regia, ma approderà direttamente in Parlamento, iniziando l’iter al Senato. Il dl con la stretta per salvaguardare il superbonus al 110% dovrebbe arrivare sul tavolo del Cdm, che dovrebbe tenersi nel pomeriggio.