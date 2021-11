Stato emergenza, Pregliasco: “Proroga necessaria”

“La proroga allo stato d’emergenza” per covid oltre la scadenza naturale fissata al 31 dicembre 2021 “ci vuole per consentire flessibilità” nella gestione della pandemia di Covid-19. La vede così il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano.

“Dobbiamo immaginare – spiega l’esperto all’Adnkronos Salute – uno scenario non piacevole, prendendo l’esempio delle nazioni che non sono state così attente e progressive, e immaginare di doverlo gestire nella pratica. Se ti prepari al peggio poi gestisci la situazione reale al meglio. E credo rientri in quest’ottica dire sì alla proroga dello stato d’emergenza. La flessibilità – ricorda – è quel che ci ha insegnato il Covid anche come metodologia organizzativa. Perché – chiede – non sfruttare questo scorcio di quella che io spero che sia l’ultima battaglia verso questo virus”?

I contagi Covid-19 tornano a salire in Italia, ma “credo che la vaccinazione stia dimostrando comunque un’efficacia notevole che ci possa permettere di continuare al meglio, però con un po’ più di attenzione e questo dipende anche dal senso di responsabilità dei singoli”, continua Pregliasco.

“Per ora sta andando abbastanza bene – rileva l’esperto – C’è solo una tendenza” al rialzo dei casi, “un fatto naturale. Anzi – sottolinea – è un effetto positivo della vaccinazione: grazie alla vaccinazione abbiamo più contatti, più occasioni di stare insieme e quindi facilitiamo in questo senso la diffusione del virus”.

Per il virologo, la soglia sopra la quale far scattare contromisure resta comunque a 50 casi ogni 100mila abitanti. “Spero che non sia necessario attuare nuove restrizioni, ma credo che ci sarà magari la necessità – ribadisce Pregliasco – di interventi più chirurgici in situazioni molto particolari”.