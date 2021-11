Startup, l’occhialeria sostenibile Fabbricatorino raccoglie 700.000 euro su Mamacrowd

Fabbricatorino, l’occhialeria made in Italy sostenibile e innovativa, conquista gli investitori e chiude il round da 1 milione di euro raccogliendo in appena 8 ore 700.000 euro in equity crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd e raggiungendo l’obiettivo massimo. I fondi andranno ad aggiungersi ai 300.000 euro ottenuti attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, arrivando così a chiudere il round da 1 milione di euro complessivi.

L’obiettivo di Fabbricatorino è diventare il punto di riferimento dell’evoluzione digitale per l’occhialeria made in Italy e punta ad aprire 15 nuovi negozi monomarca in 4 anni. Valorizzare l’artigianato ed l’ecosostenibilità promuovendo l’innovazione digitale, attraverso un’esperienza d’acquisto omnicanale, è la ‘formula vincente’ di Fabbricatorino che ha conquistato gli investitori. Marchio storico per l’occhialeria italiana di alta qualità, Fabricatorino produce occhiali da sole e da vista comprensivi di lenti oftalmiche, ha convinto così gli investitori e, nell’arco di mezza giornata, ha raccolto adesioni per 700.000 euro su Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding che permette di investire nelle migliori startup e Pmi italiane, raggiungendo subito l’hard cap.

“Abbiamo obiettivi ambiziosi e stiamo lavorando per diventare punto di riferimento dell’evoluzione digitale per l’occhialeria made in Italy nel mondo e ottenere un fatturato di 20 milioni con un Ebitda del 40% entro il 2025” assicura il Ceo di Fabbricatorino, Alessandro Monticone. Rilevato nel 2017 da Alessandro Monticone, il brand ha l’obiettivo di sostenere e preservare la tradizione artigiana italiana e le sue antiche tecniche, affiancando la sostenibilità ambientale grazie all’impiego di materiali ecosostenibili. A questo si aggiunge l’innovazione che assicura un’esperienza d’acquisto omnichannel, coniugando gli aspetti migliori del mondo online e offline e creando opportunità di trasformazione digitale per tutti gli ottici indipendenti.

La startup rientra tra gli investimenti del comparto Az Eltif – Alicrowd, primo Eltif di venture capital che utilizza anche il crowdfunding per ricercare le aziende oggetto di investimento, istituito da Azimut Investments Sa e gestito in delega da Azimut Libera Impresa Sgr SpA.

Tramite un’innovativa piattaforma digitale, Fabbricatorino replica l’esperienza di acquisto all’interno di un negozio di ottica, guidando gli utenti nella scelta delle montature più adatte, che possono essere provate a casa gratuitamente. Un configuratore inoltre permette di inserire la ricetta oculistica e conoscere in tempo reale il prezzo finale comprensivo di lenti oftalmiche.Successivamente, il cliente può recarsi, per la realizzazione delle lenti e la consegna dei nuovi occhiali, presso uno degli oltre 120 ottici partner sparsi sul territorio o direttamente nei negozi Fabbricatorino.

Un modello di successo che ha portato Fabbricatorino ad aprire in pochi anni 3 punti vendita monomarca nelle principali città italiane: Torino, Roma e, recentemente, Milano. In particolare, il negozio torinese sta registrando un tasso di crescita del 267% rispetto al 2019 e lo showroom di Roma ha raggiunto il break even in meno di 6 mesi, mentre il terzo punto vendita in centro a Milano ha superato il punto di pareggio in soli 26 giorni dall’apertura. Parallelamente, la community accoglie oltre 40.000 persone: la presenza online influisce per circa il 30% sul fatturato globale di Fabbricatorino.