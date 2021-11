Spazio, Arianespace: “Un successo la missione con Vega”

E’ stata un “successo” la missione realizzata con il lanciatore europeo made in Italy Vega che ha “portato in orbita tre satelliti Ceres” e che è partito alle 6:27 ora locale dalla base spaziale di Kourou, nella Guyana francese. Ad annunciarlo è Arianespace che ha effettuato con successo il 20° lancio di Vega (Vv20), il 12° lancio dell’anno e il terzo con il lanciatore leggero Vega. Quello avvenuto oggi è stato anche il trecentesimo lancio di Arianespace dal Centro spaziale della Guiana. “Questa missione mostra l’eccezionale versatilità del lanciatore Vega” ha commentato Stéphane Israël, amministratore delegato di Arianespace. “Il nostro lanciatore leggero – ha rilevato Israeli – aveva messo in orbita quest’anno due satelliti per la costellazione delle Pleiadi Neo per Airbus, insieme a nove payload ausiliari, e oggi continuiamo questa serie con tre satelliti Ceres”. Il Ceo di Arianepsace ha ringraziato “il Ministero delle Forze Armate francese, la Dga e il Cnes per aver continuato ad affidarci le loro missioni, e mi congratulo anche con tutti i responsabili di questo successo in Arianespace e Avio, il capocommessa di Vega. Questo è il terzo successo in meno di un mese per la nostra famiglia di lanciatori, Ariane, Vega e Soyuz”.

Il lanciatore Vega è costruito dall’italiana Avio – negli stabilimenti di Colleferro, a pochi chilometri da Roma – che è capocommessa. Vega, ricorda Arianespace, “si adatta perfettamente al mercato istituzionale e grazie alle sue prestazioni e versatilità, Arianespace offre ai clienti le migliori soluzioni possibili per far orbitare i loro piccoli e medi payload per un’ampia gamma di applicazioni come osservazione della Terra, scienza, istruzione, difesa”. I tre satelliti Ceres (Capacité de Renseignement Électromagnétique Spatiale) lanciati oggi da Arianespace con un Vega sono progettati per captare segnali di intelligence (Sigint) da aree inaccessibili ai sensori di superficie, escludendo le restrizioni sui sorvoli dello spazio aereo e in tutte le condizioni meteorologiche”. Lo spiega Arianespace.

Arianespace sottolinea che i tre satelliti “miglioreranno notevolmente la consapevolezza della situazione visiva per supportare la progettazione e l’esecuzione di operazioni militari. Un sistema all’avanguardia, Ceres consente alla Francia di unirsi al club molto selezionato di nazioni con queste capacità avanzate”. Airbus Defence and Space è l’appaltatore principale per il segmento spaziale, ed è co-prime con Thales Defense Mission Systems, responsabile del payload e del segmento di terra. Inoltre, Thales Alenia Space agisce come subappaltatore di Airbus Defence and Space per la fornitura della piattaforma satellitare” aggiunge infine il player.