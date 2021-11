La console di gioco Sony PS5 Pro

Di recente Sony ha rilasciato la promettente Sony PlayStation 5 e PS5 Digital Edition .

Sebbene entrambe le console di gioco siano disponibili a malapena fino ad oggi, Sony sta già lavorando duramente dietro le quinte su una nuova variante, così come avvenuto in passato con la PS4 Pro .

Nel 2019, Sony ha già annunciato che è in fase di sviluppo una Sony PlayStation 5 Pro , che sarà annunciata a metà del suo ciclo di 7 anni. Pertanto, la PS5 Pro è prevista nel 2023, o al più tardi nel 2024.

Con il passare del tempo, la variante Pro in sviluppo viene sempre più discussa online. Tuttavia, il design rimane completamente sconosciuto. Ciò ha ispirato Jermaine Smit, alias Concept Creator , a progettare la sua PlayStation 5 Pro. Oltre a una variante bianca/nera, Jermaine ha disegnato anche una Black Edition prontamente pubblicata da Letsgodigital.

PlayStation 5 Pro Black Edition

Jermaine ha dotato la console di gioco di un elegante alloggiamento nero, con il rivestimento nero lucido in elegante contrasto con il bordo nero opaco che lo circonda. Al materiale lucido sono state applicate sottili strisce verticali, che conferiscono alla console un aspetto premium in più.

Invece di due strisce di illuminazione a LED, PS5 Pro è dotata di una striscia di illuminazione a LED blu, posizionata sopra le grandi fessure di ventilazione sul lato destro. È una console di gioco dal design unico con un tocco futuristico e una chiara distinzione rispetto alle console PlayStation esistenti.

È stata scelta una finitura premium per la parte superiore e inferiore della console di gioco, in cui sono incorporate nel design una moltitudine di icone dei pulsanti di gioco di Sony. Il cerchio, la croce, il quadrato e il triangolo distintivi si trovano anche sul controller DualSense : marchi come Xbox e Nintendo utilizzano la designazione ABXY / ABYX per questo.

Jermaine ha anche ridisegnato il controller DualSense. È stato dato un design coordinato, con la presa data la stessa finitura premium della console. Il video di YouTube qui sotto mostra in dettaglio il sensazionale concetto di PlayStation 5 Pro di Sony . Si parla anche della Sony PS5 Slim, di cui Jermaine ha già realizzato una serie di eleganti render 3D l’anno scorso in combinazione con un video di alto profilo.

Produzione PS5 Pro

Nel settembre di quest’anno, le voci sulla PS5 Pro si sono riaccese quando Law is Dead di YouTuber Moore ha rivelato in uno dei suoi podcast che Sony e AMD stanno lavorando insieme su un aggiornamento di media generazione della PS5. Molte specifiche non sono ancora note, tuttavia l’insider ha rivelato un altro vantaggio.

L’arrivo di PS5 Pro potrebbe aiutare a risolvere i problemi di stock con PS5. Sony avrebbe apportato una serie di modifiche al design, in modo che il modello Pro passerà attraverso una linea di produzione leggermente diversa. In questo modo le console possono essere prodotte fianco a fianco e la domanda può essere distribuita su entrambe le console.

Per quanto riguarda i numeri di vendita, i dati trimestrali di Sony del mese scorso hanno mostrato che 13,4 milioni di console PlayStation 5 sono state vendute in tutto il mondo. Sono parecchi, se si considera quanto sia difficile ottenere la console. È quindi logico che i numeri di vendita sarebbero stati ancora più alti se non ci fossero stati problemi nella catena di approvvigionamento.

Non è ancora noto se Sony continuerà con il nuovo modello Pro su PS4 Pro. Questo non è certamente improbabile. Il modello Pro è più potente della normale PS4, ha più memoria ed è stato comunque immesso sul mercato allo stesso prezzo di vendita suggerito.

Sebbene PS4 Pro sia stata venduta meno spesso rispetto a PS4 e PS4 Slim, un portavoce di Sony ha affermato in passato che l’azienda è molto soddisfatta dei risultati di vendita della variante Pro. A questo proposito, sembra che ci siano poche ragioni per cambiare il concetto di successo.

È quindi in linea con le aspettative che la variante Pro sarà dotata di GPU e CPU extra potenti. Di conseguenza, i giochi appariranno un po’ più veloci e fluidi. Presumibilmente, sarà incorporata anche memoria aggiuntiva, ma quanto è ancora sconosciuto. Per avere un’idea, la PS5 ha 10 Teraflop con 36 CU a 2,23 GHz e dispone di RAM GDDR6 da 16 GB e memoria SSD da 825 GB.

In confronto, Xbox Series X dispone di 16 Tflop con 52 CU a 1,825 GHz, GDDR6 da 16 GB e SSD da 1 TB. Microsoft dovrebbe inoltre lanciare una nuova variante di Xbox Series X e Xbox Series S intorno al 2023 . Il nuovo modello ‘S’ è previsto prima del modello ‘X’, la rinnovata variante S potrebbe essere introdotta già nel 2022.

Gioca a giochi 8K

Uno dei principali problemi che è ancora aperto è; la Sony PS5 Pro supporterà anche i giochi 8K? Ora potresti pensare; la PS5 è stata anche pubblicizzata come una console 8K. Tuttavia, questa funzionalità è un software bloccato da Sony. Sebbene l’hardware HDMI 2.1 offra il supporto 8K, il firmware garantisce che l’uscita sia limitata a 4K a 60 fps.

Non è una cosa negativa, perché ci sono ancora pochissimi giochi 8K disponibili. Il mese scorso, The Touryst è stato rilasciato come primo gioco 8K per PS5 (8K @ 60fps). Questo cambierà senza dubbio in futuro e poiché il modello Pro è previsto solo nel 2023 / 2024, c’è ancora molto tempo per gli sviluppatori di giochi per sviluppare giochi 8K.

A tal proposito, non è certo inconcepibile che PS5 Pro sarà la prima console di Sony con la quale si potrà effettivamente giocare a giochi in risoluzione 8K. Proprio come la PS4 Pro è stata la prima console di gioco di Sony a offrire supporto 4K.

Sony potrebbe anche vedere l’opportunità di rendere la console di gioco leggermente più piccola. La Playstation 5 è una bestia enorme, quindi di certo non si adatta ugualmente bene a tutte le stanze. Tuttavia, sarà comunque una sfida rendere la console più potente e più piccola.

Non è certo inconcepibile che Sony annuncerà anche una PS5 Slim contestualmente a PS5 Pro, come variante rinnovata dell’attuale PS5. Questa strategia è stata utilizzata anche su PS4.

Questo non sarà il primo aggiornamento, perché Sony ha già rilasciato una variante aggiornata della PS5 a settembre 2021. Il nuovo modello è più leggero di 300 grammi. Per rendere questo possibile, è stato installato un nuovo sistema di raffreddamento.

Laddove il modello di lancio era dotato di un grande dissipatore di calore in rame, il modello CFI-1100 aggiornato è dotato di un piccolo sistema di raffreddamento in rame e metallo conduttivo. Questo è più economico da produrre. In termini di prestazioni, i due modelli non sembrano essere inferiori l’uno all’altro.

Ci saranno senza dubbio altre novità su Sony PS5 Pro e PS5 Slim nei prossimi mesi. Teniamo d’occhio gli sviluppi per voi.