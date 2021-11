Soleil Sorge, protagonista del Grande Fratello Vip

Una delle protagoniste indiscusse per quanto è riuscita e sta riuscendo a far parlare di se, del Grande Fratello Vip 2021 è sicuramente Soleil Sorge.

Classe 1994, bella e attraente, è diventata famosa grazie alla sua partecipazione a Uomini e donne.

Maria De Filippi l’ha portata alla ribalta: il suo sogno era diventare influencer e grazie alla trasmissione il successo le ha aperto le porte. Lo stesso anno ha anche partecipato a Miss Italia ed ha collezionato molti riscontri positivi, anche senza salire sul podio è stato un’altro modo per raggiungere molti altri follower.

Soleil e i reality

Tutti i reality più famosi l’hanno vista tra i protagonisti. Facciamo una breve carrellata delle sue partecipazioni e di cosa è sucesso, il comune denominatore sono sempre le sue love story.

A Uomini e donne ha iniziato una relazione con Luca Onestini, tanto da far credere a tutti, lui compreso, che fossero una vera coppia solida. Alla partecipazione di Luca al Grande Fratello Vip invece è uscita la voce che lei lo avesse tradito, e proprio durante il programma è finita questa storia che pareva essere idilliaca.

Nel reality l’Isola dei famosi è invece entrata in un secondo tempo con Jeremias Rodriguez, fratello della famosa Belen. In poco tempo i due hanno legato e dentro l’Isola lei era la donna con maggior tempra e sicurezza.

Tutto questo ha dato vita ad una relazione con il ragazzo, che però è finita poco dopo l’uscita dalla trasmissione. In molti hanno osato dire che i due si fossero messi silenziosamente in accordo per poter avere maggior visibilità rispetto ad altri concorrenti.

Si sa bene che ai telespettatori piace ascoltare delle storie d’amore e sognare con loro, quindi è uno dei metodi migliori per attirare attenzione ed evitare che il pubblico decida di eliminarti.

Nell’ultima edizione di Pechino Express ha partecipato insieme alla sua mamma e in tanti hanno detto che ha messo tutte le sue forze per poter arrivare alla vittoria ma purtroppo non ha ottenuto grandi risultati.

L’esperienza al Grande Fratello Vip

Al Grande Fratello ha deciso di partecipare perché sostiene che nel ruolo di influencer i reality sono il metodo più facile per lavorare e fare delle belle esperienze. dall’ingresso Solei ha cercato subito di farsi voler bene all’interno ed anche da quelli da casa, il gioco giustamente prevede di non farsi nominare ed eliminare.

Dopo poche settimane ha dato un bacio ad Alex Belli, ma non ha fatto i conti con la moglie che dall’esterno ha voluto parlarle e non si è risparmiata dal dirle tutto quello che pensava di lei.

Questo ha stizzito molto la ragazza che ha comunque proseguito la sua strada portando la situazione molto vicina all’esasperazione. Ora i telespettatori aspettano le dirette proprio per vedere le reazioni…

Continuiamo a seguire per vedere se Soleil questa vonta riuscirà nella scalata e vittoria di questo reality.