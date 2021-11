Smartwatch, i dati del terzo trimestre 2021. Apple leader, Samsung in ascesa

Le spedizioni globali di smartwatch nel terzo trimestre di quest’anno sono aumentate del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Continuala loro crescita a due cifre dopo il trimestre precedente, secondo i dati forniti dal Global Smartwatch Model Tracker, recentemente pubblicato da Counterpoint Research.

Grazie al lancio della serie Galaxy Watch 4, Samsung ha raggiunto le sue spedizioni trimestrali più alte, riducendo il divario con Apple e recuperando il secondo posto da Huawei.

Da questa serie di smartwatch, Samsung ha ampliato il suo ecosistema di app utilizzando il sistema operativo Wear basato su Android anziché il suo Tizen.

Il marchio ha anche ampliato la gamma di scelta degli utenti lanciando due modelli: base e classico. Anche la nuova funzione di composizione corporea ha ottenuto una buona risposta.

Apple ha ancora mantenuto il primo posto nel terzo trimestre del 2021, ma la sua quota è scesa del 10% su base annua poiché il lancio della serie 7 di orologi è stato posticipato al quarto trimestre. Amazfit si è classificato al terzo posto grazie alla sua crescente popolarità in Europa.

Uno dei momenti salienti di questo trimestre è stata la rapida crescita dei marchi indiani. Noise e boAt, rispettivamente al primo e secondo posto nel mercato indiano degli smartwatch, hanno venduto più del doppio del volume rispetto al trimestre precedente.

Le 5 migliori spedizioni globali di smartwatch per OEM, 3° trimestre 2021 vs. 3° trimestre 2020

Fonte: Global Smartwatch Model Tracker, Q3 2021

“Samsung ha ottenuto risultati migliori del previsto nel terzo trimestre. Sebbene le spedizioni della serie Galaxy Watch 4 siano state molto più elevate del previsto, oltre il 60% delle spedizioni totali è stato venduto in Nord America ed Europa, dove la quota di modelli di fascia di prezzo medio-alta è elevata. Per aumentare ulteriormente la sua quota di mercato, Samsung dovrebbe lanciare modelli convenienti entro 2-3 anni per indirizzare il mercato asiatico in rapida crescita. Un terzo degli smartwatch venduti nel terzo trimestre del 2021 aveva un prezzo inferiore a $ 100″.

Sujeong Lim, analista senior di Counterpoint Research