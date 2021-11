Smartphone Samsung Galaxy A73 5G con fotocamera da 108 megapixel

Il Samsung Galaxy A73 sarà un telefono avanzato della serie A di Samsung con un ampio display AMOLED e una fotocamera quadrupla da 108 MP, ma senza un jack da 3,5 mm.

A rivelarlo è il portale Letsgodigital.

Le prime indiscrezioni

Sulla base di tutte le indiscrezioni, il graphic designer Parvez Khan, alias Technizo Concept , ha creato una serie di immagini 3D del prodotto dell’atteso Samsung A73 in collaborazione con LetsGoDigital. In termini di design, questo smartphone di fascia media è molto simile al suo predecessore. Tuttavia, si prevede che Samsung apporterà le modifiche necessarie.

Samsung A73 con display rinnovato

Per iniziare con la parte anteriore. Molto probabilmente il telefono sarà dotato di uno schermo AMOLED piatto. Presumibilmente verrà scelto un display da 6,7 ​​pollici con risoluzione Full HD+. La frequenza di aggiornamento può essere aumentata da 90Hz a 120Hz. Il sensore di impronte digitali è posizionato sotto il display. Lo smartphone della serie A avrà un alloggiamento in plastica con certificazione IP67: in altre parole, il telefono è resistente alla polvere e all’acqua.

Il mese scorso, il media di notizie coreano The Elec ha riferito che Samsung vuole equipaggiare per la prima volta il nuovo modello della serie A con uno schermo di un produttore cinese. Ciò consente all’azienda di risparmiare sui costi, necessari per far fronte alla crescente concorrenza dei marchi cinesi.

I potenziali fornitori di display sono CSOT e BOE. Samsung avrebbe chiesto a entrambi i produttori di realizzare un pannello OLED, chi offre la soluzione migliore potrà produrre i display per l’A73. Il CSOT cinese fornisce già display Samsung per la serie Galaxy M .

Il Galaxy A73 5G sarà molto probabilmente dotato di una fotocamera selfie perforata, che sarà posizionata centralmente al centro. Non è ancora noto se Samsung opterà nuovamente per una fotocamera frontale da 32 MP o se questa volta opterà per una fotocamera frontale da 12 MP, come nel caso del Galaxy S21 FE .https://www.youtube.com/embed/4kKP5HWxE20

Ci aspettiamo anche le modifiche necessarie in alto e in basso. Laddove lo slot della scheda SIM del Galaxy A72 era accessibile dall’alto, molto probabilmente verrà spostato verso il basso con l’A73. Questo spazio viene liberato perché Samsung ometterà la connessione delle cuffie da 3,5 mm. Sfortunatamente, ciò si applicherà anche al Galaxy A53 e al Galaxy A33.

Il nuovo modello della serie A probabilmente offrirà ancora la possibilità di utilizzare una scheda di memoria microSD, a differenza dei modelli della serie S.

Inoltre, la parte inferiore ospiterà una connessione USB Type-C, un microfono e un altoparlante. Come al solito con gli smartphone Samsung, i tasti del volume e il pulsante di accensione si trovano sul lato destro. Il lato sinistro rimane libero da pulsanti e connessioni.

Il dispositivo funzionerà sul sistema operativo Android 12 in combinazione con l’ interfaccia utente One UI 4 . Samsung offre ai suoi modelli della serie A 3 anni di aggiornamenti software e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza. Per quanto riguarda il chipset, il Samsung A73 5G potrebbe essere alimentato dal Qualcomm Snapdragon 750G, utilizzato anche nel Galaxy A52 5G . Probabilmente saranno offerte diverse varianti di memoria: 6/8 GB di RAM e 128 GB/256 GB di ROM.

Samsung Galaxy A73 ottiene una fotocamera da 108 MP

Qualche tempo fa, Garyeon Han ha riferito via Twitter che il Galaxy A73 sarà dotato di un sensore di immagine da 108 megapixel. Sarebbe la prima volta che un telefono Samsung di fascia media è dotato di una fotocamera ad alta risoluzione.

Per il momento, solo i modelli di fascia alta del marchio sono dotati di una fotocamera da 108 MP, come il Galaxy S20 Ultra e il Galaxy S21 Ultra . Molto probabilmente, Samsung utilizzerà un sensore diverso per l’A73. Si prevede che Samsung utilizzerà il sensore ISOCell HM2 . Questo è un sensore da 1/1,52 pollici relativamente piccolo con pixel da 0,7 μm.

È il sensore per fotocamera da 108 MP di terza generazione di Samsung, destinato agli smartphone del segmento medio. Diversi altri marchi hanno già applicato questo sensore di immagine di Samsung, come Xiaomi Redmi Note 10 Pro , Honor 50 e Motorola Edge 20 .

A parte la fotocamera principale, non ci sono ancora informazioni sulle altre tre fotocamere del Galaxy A73. È del tutto possibile che questi rimarranno invariati. Per avere un’idea, il Galaxy A72 è dotato di una fotocamera principale da 64 MP con OIS, una fotocamera ultra-wide da 12 MP, un teleobiettivo da 8 MP con OIS e una fotocamera macro da 5 MP.

Poiché l’A73 è dotato di un ampio display, puoi aspettarti che sia integrata anche una batteria di grande capacità. Probabilmente sarà di nuovo una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 25 W. Se Samsung fornirà un caricabatterie con i telefoni della serie A il prossimo anno rimane sconosciuto per il momento.

Quando sono previsti i nuovi modelli 2022 della serie A?

I media coreani hanno riferito all’inizio di questo mese che la produzione del Galaxy A73 non inizierà fino al secondo trimestre del 2022. Ciò significa che il nuovo modello di telefono arriverà più tardi rispetto al suo predecessore, l’A72 sarà introdotto a marzo, contemporaneamente all’A52. La produzione di A33 e A53 inizierà nel primo trimestre del 2022, quindi si prevede che questi telefoni Samsung verranno rilasciati prima.

Il Galaxy A7x è di solito molto meno popolare del suo fratello economico, il Galaxy A5x. Questo è evidente anche dai numeri di vendita del Galaxy A52 / A72. Samsung prevede anche che l’A73 sarà lo stesso nel prossimo anno rispetto all’A53 e all’A33. Samsung prevede di produrre 28 milioni di smartphone Galaxy A53 5G, mentre verranno prodotti solo 3,4 milioni di unità dell’A73 5G. Una differenza significativa.

Nessuna informazione è nota sul prezzo per il momento, il Galaxy A72 4G ha ricevuto un prezzo al dettaglio suggerito di € 470 al momento del lancio. Il nuovo modello sarà probabilmente in vendita allo stesso prezzo. Nei prossimi mesi, si saprà senza dubbio di più sul Samsung A73 5G.