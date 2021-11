Serie A, i pronostici della giornata 13

Ed eccoci con i pronostici targati Superscommesse.it della tredicesima giornata della Serie A.

Iniziamo subito con Atalanta – Spezia, partita che apre la tredicesima giornata di campionato. Gasperini consolida il quarto posto in classifica con la vittoria contro la squadra di Mazzarri alla Unipol Domus. Gli spezzini si impongono contro il Toro portando a casa 3 punti che gli permettono di rilanciarsi in classifica. Lo Spezia vuole continuare a vincere per risalire di qualche posizione in classifica ed allontanarsi sempre di più dalla zona retrocessione, ma l’Atalanta deve conquistare i 3 punti per allungare le distanze con i biancocelesti e cercare di avvicinarsi all’Inter. Ce la farà?

Lazio – Juventus escono entrambe vincenti dalla dodicesima giornata di campionato. La squadra di Sarri si impone in casa contro la Salernitana grazie ai goal di Immobile, Pedro e Luis Alberto, in un match in cui i biancocelesti sono stati gli unici protagonisti e sono riusciti a incamerare i tre punti dopo una partita di Europa League. All’Allianz Stadium i bianconeri battono la Viola per 1-0 grazie a un goal di Cuadrado che beffa la Fiorentina in pieno recupero. Sarri e Allegri dovranno preparare bene il match per portarsi a casa 3 punti fondamentali.

Continuiamo con Fiorentina – Milan. Nonostante una partita ottima, la Viola perisce contro i bianconeri a causa del goal di Cuadrado al 90’ aiutato dall’espulsione di Milenkovic. Il derby tra Milan e Inter termina con un pareggio che lascia l’amaro in bocca ad entrambe le squadre: da una parte al Milan, che avrebbe potuto scavalcare il Napoli e dall’altra all’Inter che avrebbe potuto tornare prepotentemente in corsa. La Viola vuole ora riscattarsi per colmare la delusione della sconfitta del match precedente, ma il Milan darà il tutto per tutto per portarsi a casa i 3 punti e cercare di affermarsi come capolista. Chi avrà la meglio?

Guardiamo ora Sassuolo – Cagliari. La squadra di Dionisi viene sconfitta per 3-2 dall’Udinese e rimane a 14 punti in classifica incassando il secondo k.o consecutivo. La squadra di Mazzarri rimane il fanalino di coda anche dopo lo scontro con Gasperini portandosi a casa la quarta sconfitta consecutiva e rimanendo in piena zona retrocessione. Il Sassuolo vuole ora tornare a vincere per salire di qualche posizione in classifica, ma il Cagliari deve preparare bene il match per dimostrare di avere le qualità per fare risultato e per tentare di allontanarsi dalla zona retrocessione.

Proseguiamo con Salernitana – Sampdoria. La squadra di Castori subisce un tris dai biancocelesti all’Olimpico in una partita in cui la Salernitana ha fatto solo da comparsa e mai da protagonista contro una Lazio dominante e brillante. Per i blucerchiati continua l’incubo e incassano la terza sconfitta consecutiva contro il Bologna. Una sconfitta, questa, che segna un periodo di completa crisi per la squadra e che condurrà il club a fare inevitabilmente delle riflessioni sul futuro di D’Aversa, sempre più incerto. Entrambe le squadre, in piena zona retrocessione, hanno bisogno di questi tre punti per scuotere la classifica e risalire di qualche posizione.

Vediamo ora Bologna – Venezia. Il Bologna vola con Arnautovic e conquista il nono posta in classifica e una vittoria esterna pesantissima che affonda la Samp al terzo K.O di fila. In casa, la squadra di Zanetti vince contro i giallorossi grazie ai gol di Caldara e Okereke e a un rigore molto discusso di Aramu. Entrambe le squadre dovranno preparare bene il match per cercare di risalire di quale posizione in classifica.

Inter – Napoli riescono a ottenere un solo punto dopo la dodicesima partita di campionato. La squadra di Inzaghi pareggia nel derby contro il Milan in un match in cui le due squadre hanno giocato per vincere dall’inizio alla fine, mettendo in campo intensità e qualità e dando vita a uno scontro durissimo. Spalletti viene frenato da Tudor e il Verona resta un tabù per il Napoli: con un pareggio all’ultima giornata dello scorso campionato costrinse gli azzurri all’esclusione dalla Champions, con un altro pareggio ferma la corsa della squadra di Spalletti, decretando il primo stop casalingo della stagione. L’Inter vuole ora ricominciare a vincere ma gli Azzurri si scateneranno per portare a casa i 3 punti e rimanere saldi in prima posizione.

Continuiamo con Genoa – Roma. La squadra di Sevcenko riesce a strappare un 1 punto all’Empoli grazie al gol definitivo del 2-2 del classe 2000 Flavio Bianchi. Allo stadio Penzo la Roma di Mourinho viene battuta per 3-2 dai lagunari ed entra in piena crisi portandosi a casa la quinta sconfitta di campionato e lasciandosi definitivamente scavalcare dall’Atalanta, ormai in zona Champions. Il Genoa vuole ora ricominciare a vincere dopo 4 pareggi e una sconfitta nelle ultime 5 gare, ma i giallorossi devono recuperare e cercare di uscire dal periodo nero in cui si sono impantanati. Chi avrà la meglio?

Vediamo ora Verona – Empoli. Tudor riesce a fermare la corsa di Spalletti e a mettere a rischio, anche se per poco, la prima posizione del Napoli grazie al pareggio ottenuto. Ballardini ottiene il terzo pari di fila contro il Genoa e arriva a quota 16 punti in classifica. Entrambe le squadre dovranno preparare bene il match per risalire di qualche posizione.

Terminiamo con Torino – Udinese. Il Toro viene sconfitto dallo Spezia a causa del gol di Sala al 58’ che porta gli spezzini a quota 11 in classifica a -3 dalla squadra di Juric. Gotti azzecca le mosse giuste e manda Dionisi K.O con un bel 3-2. Le due squadre dovranno ora lottare per salire di qualche posizione e non rimanere a metà classifica a quota 14.

Atalanta-Spezia

19/11/2021 ore 15:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 1.29; il segno X è quotato a 6.60; il segno 2 è quotato a 10.75

-Pronostico: Over 2.5

Lazio – Juventus

19/11/2021 ore 18:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 2.88; il segno X è quotato a 3.60; il segno 2 è quotato a 2.45

-Pronostico: X2

Fiorentina – Milan

19/11/2021 ore 20:45

-Quote: Il segno 1 è quotato a 3.25; il segno X è quotato a 3.52; il segno 2 è quotato a 2.40

-Pronostico: Goal Sì

Sassuolo – Cagliari

20/11/2021 ore 12:30

-Quote: Il segno 1 è quotato a 1.70; il segno X è quotato a 4.25; il segno 2 è quotato a 5.75

-Pronostico: Segno 1

Bologna – Venezia

20/11/2021 ore 15:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 1.71; il segno X è quotato a 4.13; il segno 2 è quotato a 5.00

-Pronostico: Segno 1

Salernitana – Sampdoria

20/11/2021 ore 15:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 3.40; il segno X è quotato a 3.65; il segno 2 è quotato a 2.40

-Pronostico: Over 2.5

Inter – Napoli

20/11/2021 ore 18:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 2.30; il segno X è quotato a 3.73; il segno 2 è quotato a 3.25

-Pronostico: 1 + no goal

Genoa – Roma

20/11/2021 ore 20:45

-Quote: Il segno 1 è quotato a 5.25; il segno X è quotato a 4.50; il segno 2 è quotato a 1.67

-Pronostico: Over 3.5

Verona – Empoli

21/11/2021 ore 18:30

-Quote: Il segno 1 è quotato a 1.77; il segno X è quotato a 4.20; il segno 2 è quotato a 4.40

-Pronostico: Under 3.5

Torino – Udinese

21/11/2021 ore 20:45

-Quote: Il segno 1 è quotato a 2.10; il segno X è quotato a 3.57; il segno 2 è quotato a 3.80

-Pronostico: 1X