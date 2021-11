Serie A: i pronostici della dodicesima giornata (6-7 novembre)

Ed eccoci con i pronostici targati Superscommesse.it della dodicesima giornata della Serie A.

Iniziamo subito con Empoli – Genoa, partita che apre la dodicesima giornata della Serie A. La squadra di Andreazzoli ribalta la partita contro i Neroverdi all’83’ e si porta a casa la quarta vittoria in trasferta grazie al rigore di Pinamonti e al gol di Zurowski al secondo dei tre minuti di recupero. Gli uomini di Ballardini, invece, fanno una buona prova ma ottengono un solo punto nella sfida salvezza contro il Venezia rinviando ancora l’appuntamento con la prima vittoria di campionato al Ferraris. Il Genoa nel match contro l’Empoli vuole uscire dal periodo nero e portarsi finalmente a casa tre punti, ma la banda di Andreazzoli vuole vincere per risalire di qualche posizione in classifica. Chi avrà la meglio?

Passiamo a Spezia – Torino. Gli spezzini subiscono un tris dalla Viola nell’undicesima giornata di campionato e rimangono in piena zona retrocessione. Il Torino centra il quarto successo stagionale e batte la Sampdoria grazie ai gol di Praet, Singo e Belotti che sigla il suo 100esimo gol in Serie A. Il Toro vuole continuare a vincere ma la squadra di Thiago Motta deve ottenere tre punti per cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione. Ce la farà?

Continuiamo con Juventus – Fiorentina. I bianconeri registrano il secondo k.o di fila contro il Verona, in una partita che ha visto l’Hellas dominare con Simeone e la squadra di Allegri reagire nel secondo tempo con un gol di McKennie al 79’. Dall’altra parte, uno straripante Dusan Vlahovic fa tripletta e regala i tre punti alla Fiorentina contro lo Spezia. I bianconeri devono preparare bene la partita contro la Viola per rimediare agli ultimi insuccessi e provare a rilanciarsi, ma la squadra di Italiano farà di tutto per non farsi raggiungere proprio dai rivali in classifica.

Guardiamo ora Cagliari – Atalanta. La squadra di Mazzarri rimane impantanata nella zona retrocessione anche dopo il match contro il Bologna dell’undicesima giornata di Serie A, rimanendo in ultima posizione a 6 punti. Gasperini resta davanti a Sarri anche dopo lo scontro diretto tra Lazio – Atalanta, che ha visto la prima fare una prestazione perfetta nei primi 45 minuti. Il Cagliari deve ora cercare di ottenere punti per allontanare lo spettro retrocessione ma l’Atalanta vuole continuare a vincere per cercare di allungare le distanze con i biancocelesti.

Proseguiamo con Venezia – Roma. Gli arancioneroverdi soffrono nel match contro il Genoa, rischiando il colpaccio finale con Caldara e portandosi a casa un solo punto. Mourinho viene sconfitto all’Olimpico dai rossoneri e perde la sua prima partita in casa dopo 43 gare. I giallorossi restano quarti, ma non solo più da soli: con loro c’è anche l’Atalanta di Gasperini. Il Venezia vuole ricominciare a vincere dopo due sconfitte e un pareggio, ma la squadra di Mourinho deve portarsi a casa i tre punti per mantenersi salda nella quarta posizione. Ce la farà?

Vediamo ora Sampdoria – Bologna. La Samp subisce una pesante sconfitta, la seconda consecutiva, in casa granata nell’undicesima giornata, in una partita in cui ha giocato solo il ruolo da comparsa. La squadra di Mihajlovic ritrova la vittoria con un convincente 2-0 contro i sardi. I felsinei salgono così a 15 punti, a metà classifica. Entrambe vogliono quindi i tre punti per scuotere la classifica e risalire di qualche posizione.

Udinese – Sassuolo si scontrano dopo aver perso entrambe il match dell’undicesima giornata di serie A. La squadra di Gotti perisce contro l’Inter in un match completamente dominato dai nerazzurri. Continua, quindi, il digiuno di vittorie per l’Udinese, a secco ormai da oltre un mese e mezzo. Il Sassuolo, invece, perde i tre punti dopo aver assaporato già la terza vittoria: è avanti fino all’83’ 1-0, ma il pareggio di Pinamonti e il gol di Zurowski al 92’ puniscono i padroni di casa che non meritano la sconfitta ma sono molto distratti nel finale. Il Sassuolo vuole preparare bene il match per riscattarsi e ottenere i tre punti, ma l’Udinese vuole vincere e portarsi a quota 14 in classifica. Chi avrà la meglio?

Continuiamo con Napoli – Verona. Per gli uomini di Spalletti a decidere la decima vittoria in campionato nel derby con la Salernitana è Zielinski, in un match molto spigoloso e a tratti un po’ teso. I gialloblù si impongono sui bianconeri allo Stadio Marcantonio Bentegodi e agganciano i rivali in classifica grazie alla doppietta di Simeone. Il Verona dovrà preparare bene la partita per riuscire a contenere gli Azzurri, ma gli uomini di Spalletti vogliono portarsi a casa i 3 punti per rimanere in vetta alla classifica.

Proseguiamo con Lazio – Salernitana. I biancocelesti ottengono un amaro pareggio contro l’Atalanta nell’undicesima partita della serie A. I bergamaschi riescono, infatti, a rimontare due volte la squadra di Sarri nei minuti di recuperi delle due frazioni. La Salernitana esce sconfitta dal derby all’Arechi nonostante ha condotto una buona partita. La Lazio vuole ora riscattarsi e portarsi a casa tre punti importanti, ma la squadra di Colantuono vuole dimostrare di avere le qualità per fare risultato.

Terminiamo con Milan – Inter. I rossoneri passano all’Olimpico in un match in cui il protagonista è ancora Ibrahimovic: è suo il gol su punizione e conquista un rigore che viene poi trasformato da Kessie. Inzaghi ottiene la seconda vittoria di fila nel match contro l’Udinese, in una partita completamente dominata dai nerazzurri e che permette alla squadra di mantenere ben salda la terza posizione in classifica. Sarà un match fondamentale quello tra Milan – Inter, in cui le due squadre dovranno prepararsi al meglio per conquistare tre punti cruciali.

Empoli – Genoa

05/11/2021 ore 20:45

-Quote: Il segno 1 è quotato a 2.20; il segno X è quotato a 3.75; il segno 2 è quotato a 3.30

-Pronostico: Goal Sì

Spezia – Torino

06/11/2021 ore 15:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 3.10; il segno X è quotato a 3.60; il segno 2 è quotato a 2.45

-Pronostico: X2

Juventus – Fiorentina

06/11/2021 ore 18:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 1.65; il segno X è quotato a 4.50; il segno 2 è quotato a 6.50

-Pronostico: Segno 1

Cagliari – Atalanta

06/11/2021 ore 20:45

-Quote: Il segno 1 è quotato a 6.00; il segno X è quotato a 4.40; il segno 2 è quotato a 1.60

-Pronostico: Segno 2

Venezia – Roma

07/11/2021 ore 12:30

-Quote: Il segno 1 è quotato a 6.50; il segno X è quotato a 4.33; il segno 2 è quotato a 1.60

-Pronostico: Under 3.5

Udinese – Sassuolo

07/11/2021 ore 15:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 2.59; il segno X è quotato a 3.50; il segno 2 è quotato a 2.80

-Pronostico: Goal Sì

Sampdoria – Bologna

07/11/2021 ore 15:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 2.25; il segno X è quotato a 3.70; il segno 2 è quotato a 3.10

-Pronostico: 1X

Lazio – Salernitana

07/11/2021 ore 18:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 1.34; il segno X è quotato a 5.50; il segno 2 è quotato a 10.00

-Pronostico: over 1.5 primo tempo

Napoli – Verona

07/11/2021 ore 18:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 1.41; il segno X è quotato a 5.00; il segno 2 è quotato a 9.00

-Pronostico: 1 + Over 1.5

Milan – Inter

07/11/2021 ore 20:45

-Quote: Il segno 1 è quotato a 3.00; il segno X è quotato a 3.70; il segno 2 è quotato a 2.46

-Pronostico: Gol Sì