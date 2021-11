Serena Bortone e il successo di Oggi è un altro giorno

Oggi è un altro giorno è il titolo di un programma di Rai1 che va in onda da due stagioni con una programmazione che va dal lunedì al venerdì.

Combattendo per lo share del pomeriggio con il diretto concorrente Amici 2021 condotto su Canale 5 da Maria De Filippi.

La conduzione del talk show per la Bortone è arrivata dopo l’esperienza in un altro programma Rai di grande seguito, Agorà, su Rai Tre, la rete che l’ha vista muovere i primi passi.

Il programma

Il programma si svolge in studio e cerca di raccontare la “normalità” del Paese attraverso racconti di persone su vari argomenti, che si confrontano con ospiti di varie estrazioni e un gruppo di amici della conduttrice che animano la discussione, sia su argomenti che dividono l’opinione pubblica che su altri più intimi.

Il programma è molto seguito e lo share del pomeriggio di Rai Uno ha fatto un balzo in avanti.

In una delle ultime puntate, Serena Bortone è apparsa imbarazzata per una gaffe in diretta da parte di Romina Carrisi.

All’interno del suo spazio nella trasmissione, una rubrica di cinema, ha parlato del film cult “Harry, ti presento Sally” e si è soffermata sulla scena nella quale i due personaggi si trovavano insieme in un bar e la protagonista simula un “orgasmo”, parola sulla quale si sono avvertiti degli imbarazzi in studio che la conduttrice è stata brava a minimizzare.

Nella stessa puntata era presente come ospite l’attrice Simona Marchini che ha parlato sia della sua vita professionale che di quella privata, mettendo l’attenzione in modo particolare sui suoi matrimoni, compreso quello con il calciatore Ciccio Cordova.

Nella puntata del 18 novembre, Serena Bortone ha ospitato il gruppo dei “Cugini di Campagna” che hanno cantato la canzone con la quale i Maneskin hanno conquistato Sanremo, “Zitti e buoni”. Parlando del gruppo del momento, i Cugini di Campagna li hanno accusati di copiare il loro look e accusando di questo anche la cantante americana Lady Gaga. Con questa ed altre interviste la trasmissione “Oggi è un altro giorno” sta catturando sempre più telespettatori facendo fare dei passi in avanti allo share della rete ammiraglia della Rai.