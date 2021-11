Sei pronto per il Black Friday 2021?

Il Black Friday arriva sempre una volta all’anno ed è il più grande giorno di shopping dell’anno. Alcuni dicono che è anche il giorno più redditizio! In questo giorno milioni di italiani, faranno acquisti per qualsiasi cosa, da televisori e frigoriferi a macchine e vestiti.

Un periodo caratterizzato da forti vendite promozionali con sconti significativi su molti prodotti. Gli acquirenti si aspettano enormi sconti su tutto ciò che acquistano in questo periodo dell’anno. È iniziata come una semplice vendita d’occasione per sbarazzarsi di tutti quei prodotti appena acquistati dalla stagione dello shopping natalizio che non erano stati venduti a prezzo pieno.

Non c’è una categoria di prodotti al dettaglio che sia immune alle promozioni del Black Friday. Tuttavia, è vero che nel corso degli anni il Black Friday è diventato sempre più associato a promozioni sull’elettronica di consumo, come smartphone e computer portatili, o prodotti per la casa, come lavatrici e asciugatrici. Queste sono le due categorie più popolari durante questo periodo promozionale.

Come al solito, le attività promozionali associate al Black Friday inizieranno qualche giorno prima dell’inizio ufficiale della stagione delle vacanze e non finiranno fino a dopo il fine settimana. L’ultimo venerdì di novembre del 2021, il cosiddetto “venerdì nero”, cade il 26 novembre.