Scuola, “quarantena per classe solo dopo 3 casi positivi”

Quarantena a scuola, scatta solo dopo 3 casi. “Già tra oggi e domani sarà approvato il nuovo protocollo della scuola. Obiettivo è limitare al minimo la didattica a distanza, questo protocollo prevede diversi casi, quarantena per classe scatta solo dopo 3 casi”, afferma il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di ’24Mattino’ su Radio24.

Quanto al prolungamento dello stato d’emergenza “valuteremo, bisogna arrivare al 90% di vaccinati, soglia che ci permetterebbe di affrontare meglio la pandemia. Dobbiamo dare delle prospettive: se arriviamo al 90% si può pensare a rimodulare Green pass”, ha sottolineato Costa che già ieri era intervenuto sull’argomento: “Faremo una riflessione in fase più avanzata.Se dovesse rimanere un numero così importante di non vaccinati, è chiaro che sarebbe un elemento che incide”.

Intanto, in un’intervista al ‘Messaggero’, Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Ema (Agenzia europea del farmaco) e consulente del commissario Francesco Figliuolo, ipotizza l’obbligo vaccinale per gli insegnanti. E per aumentare i vaccinati qual è la strada? “Estendere le obbligatorietà a tutte le persone che sono esposte al pubblico”, ha affermato. Anche gli insegnanti? “Sì, anche gli insegnanti se i numeri, nelle prossime settimane, dovessero dirci che è necessario”.