Scuola, mamma studente Azzarita: “Attivata dad durante occupazione, preside ha ben gestito”

Dad durante l’occupazione, a parte i giorni di picchetto. E’ avvenuto i primi di novembre al liceo scientifico Manfredi Azzarita nel quartiere Parioli della Capitale, una delle 16 scuole occupate a Roma dall’inizio dell’anno scolastico. “La situazione è stata ben gestita dalla preside, che momentaneamente sostituisce il nostro Dirigente – commenta all’Adnkronos la mamma di uno studente del quarto anno – La scuola durante l’occupazione, durata un solo giorno, ha attivato la didattica a distanza e chi non ha frequentato è stato considerato assente sul registro elettronico. Nei due giorni di picchetto invece non è stata prevista alcuna forma di lezione da remoto”. Contattata dall’Adnkronos, la dirigente scolastica Maria Urso, preside anche del liceo Dante Alighieri, non ha voluto rispondere.