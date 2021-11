Rosario Basile (Biks): ‘Prevenzione e mutate esigenze

“La giornata di oggi è molto importante”. Lo ha detto Rosario Basile, presidente di Biks, holding del Gruppo Basile, nel corso del convegno ‘Sicurezza in Italia, tra innovazione e Pnrr’, organizzato in occasione del 50esimo anniversario di Sicurtransport, azienda leader nel settore della sicurezza e della vigilanza sottolineando come la storia della società coincide con “il trasporto valori in Sicilia e l’esigenza delle banche di avere sicurezza nel trasporto”. Tracciando un “excursus storico” e la nascita degli istituti di vigilanza, Basile ha ricordato che si “iniziò a delineare il perimetro tra prevenzione e quello che compete allo Stato ossia la repressione”.

“Anche oggi il nostro lavoro inizia con la prevenzione e finisce con la repressione”, ha continuato ricordando come nel tempo siano “mutate le esigenze di sicurezza della gente”. Sul fronte della cybersicurezza “abbiamo competenze che ci consentono di prevenire l’hackeraggio”, ha continuato il presidente di Biks, holding del Gruppo Basile, aggiungendo poi che “come istituti di vigilanza abbiamo una banca dati incredibile e potrebbe essere un utile strumento per le istituzioni”.