‘Roblox non funziona’: le ultime notizie

‘Roblox non funziona’, l’allarme si spegne: login e accesso, si torna alla normalità per milioni di appassionati di videogame. Ma perché la piattaforma riferimento per milioni di giocatori in tutto il mondo perché si è fermata? “Come gran parte della comunità di Roblox sa, recentemente abbiamo sperimentanto un guasto esteso nella nostra piattaforma. Siamo spiacenti per il tempo necessario per ripristinare il servizio, ci scusiamo per l’inconveniente”, si legge sul blog della piattaforma.

Cos’è successo? “Il 28 ottobre gli utenti hanno iniziato ad avere problemi di connessione alla piattaforma. Immediatamente questa è diventata la nostra priorità principale”, si legge. “E’ stato un problema molto complesso perché ha coinvolto una serie di fattori. Un sistema centrale nella nostra infrastruttura è andato in sovraccarico”, è la spiegazione, che non attribuisce responsabilità “ad alcun picco di traffico esterno”. Il problema ha riguardato l’elevato “numero di server nei nostri datacenter”. Risultato: “La maggior parte dei servizi di Roblox si sono bloccati”. Una volta individuata la causa del bug, proprio per la complessità della situazione, “la ripresa è stata più lenta di quanto avremmo voluto”. Roblox renderà noti ulteriori elementi quando il quadro sarà ancor più definito. Intanto, la piattaforma tranquillizza i giocatori: nessun dato è andato perduto.