Repubblica Ceca, Zeman ricoverato per covid

Il presidente della Repubblica Ceca, il 77enne Milos Zeman, è stato ricoverato dopo essere stato trovato positivo al covid-19, poche ore dopo essere stato dimesso al termine di quasi due mesi di cure all’Ospedale militare centrale di Praga. Domani Zeman dovrebbe nominare premier Petr Fiala, leader del Partito civico democratico (Ods).

Zeman era stato ricoverato in terapia intensiva il 10 ottobre, all’indomani delle elezioni, per un problema cronico la cui natura non è stata specificata. La sua permanenza in ospedale aveva ritardato il conferimento dell’incarico a Fiala, avvenuto solo a primi di novembre. Oggi Zeman era stato riportato in ambulanza al castello di Lany, dove era previsto per domani l’incontro di persona con Fiala, finora sentito soltanto online. Il nuovo ricovero per covid, reso noto da diversi media, non è stato per ora negato né confermato dal portavoce presidenziale Jiri Ovcacek. Zeman ha diversi problemi di salute ed è stato ricoverato più volte in ospedale. Recentemente ha ricevuto la terza dose di vaccino.