Renzi: “Il Pd è diventato grillino”

“Noi non staremo mai con chi sta con i 5 Stelle e non staremo mai con Salvini e Meloni. Questo lo si vuole chiamare ‘centro’? Può darsi. Non è che noi ci siamo spostati al centro è il Pd che è diventato grillino”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, ospite di “Sabato Anch’io” su Radio Raiuno.

“Il mio Pd aveva delle idee ed era al 40% il Pd di oggi no. Poi la sinistra interna di D’Alema e Bersani ha iniziato a farmi la guerra. Loro si sono ripresi la ditta ma hanno perso il Paese”, ha detto ancora l’ex premier.