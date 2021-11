Reddito di cittadinanza, Conte: “Nessuno esibirà questo scalpo”

“Le destre si sbracciano per colpire uno strumento di sostegno a lavoratori sottopagati, persone in povertà, minori, fragili, disabili. Ma strizzano l’occhio all’evasione fiscale da oltre 100 miliardi l’anno che noi abbiamo combattuto con programmi come il Cashback. Non esibiranno mai questo scalpo, si mettano l’anima in pace”. Lo assicura Giuseppe Conte, leader del M5S, intervistato dalla Repubblica, sul tema della misura bandiera del movimento, sotto attacco da parte del centrodestra: “Abbiamo migliorato noi stessi il Reddito di cittadinanza: più controlli, più incentivi per accettare le offerte di lavoro, sgravi alle imprese per favorire le assunzioni…”, ricorda l’ex premier.