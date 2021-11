Rai1: Serena Autieri torna con Dedicato

Dopo la parentesi estiva, Serena Autieri torna “Dedicato”, lo show pomeridiano del weekend con cui fare un pieno di sentimenti e canzoni, in onda da sabato 13 novembre alle 14 su Rai1.

Ospiti e anticipazioni

Ad accogliere e a coinvolgere gli ospiti, ci sarà anche Gigi Marzullo, con il suo brio e la sua ironia. La nuova edizione di “Dedicato” vedrà anche la presenza del maestro Enzo Campagnoli, con il suo pianoforte, assistito da una “house band”.

Nello studio 5 di via Teulada a Roma non mancherà, inoltre, un palco “dedicato” alle esibizioni. Altra novità: il pubblico in studio, un ristretto numero di partecipanti, raccolti tra le varie generazioni, che potrà avere parte attiva e, a sorpresa, mostrare il proprio talento artistico.

Le dediche fanno parte della storia di tutti, e anche gli artisti hanno fatto dediche attraverso le loro canzoni, dai versi scritti da Ivano Fossati e interpretati da Loredana Bertè a quelli delle nuove generazioni c’è un caleidoscopio di emozioni da esplorare.