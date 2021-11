Rai Ragazzi aderisce alla campagna #SayHi

Anche quest’anno Rai Ragazzi aderisce alla campagna europea #SayHI promossa dalle tv pubbliche europee (EBU). Venerdì 19 novembre bambini e ragazzi di tanti paesi d’Europa si uniranno in quella che è stata definita la più grande danza simultanea che promuove l’amicizia, l’inclusione e la gentilezza sociale tra i giovani.

La stessa coreografia e la stessa canzone dal titolo “Dinamite” (adattata per l’occasione in tante lingue) sarà interpretata da bambini e ragazzi nello stesso giorno e con lo stesso obiettivo: mostrare una generazione che crede nell’amicizia, nel fare conoscenza con gli altri, nel non lasciare nessuno da parte. Con il coordinamento della EBU, le emittenti dei 10 paesi convolti hanno partecipato alla scelta del tema e dello slogan: Say Hi!, ovvero Dì Ciao, Saluta il tuo amico, la tua amica, prova a cantare e danzare insieme.

La canzone originale e la coreografia sono state prodotte dalla NRK norvegese. L’edizione italiana è stata curata da Rai Ragazzi. La data scelta è il 19 novembre, a partire dalle ore 12.

In Italia sarà Rai Gulp a lanciare l’iniziativa attraverso il programma “La Banda dei FuoriClasse” e le trasmissioni #Explorers Community (con un appuntamento speciale in onda sabato 13 novembre, alle ore 14.10 e in replica il 14 novembre, alle 17.20) ed #Explorandom (con due puntate dedicate in onda il 12 e il 19 novembre).

Sui profili social di Rai Gulp (Facebook, Instagram e Twitter) la campagna è già partita, con la pubblicazione di materiali realizzati ad hoc. Per la versione in italiano della canzone originale norvegese è stata creata una band con i testimonial della trasmissione #Explorers Community composta da Isabella Paruzzo (voce, finalista di The Voice Kids Germany), Melissa Di Pasca (voce, già rappresentante dell’Italia al Jesc del 2018), Lorenzo Locati (basso), Tommy Miglietta (batteria), Angelo Cattivelli (chitarra) e Alessia Riera (voce e tastiere). L’adattamento del testo in italiano della canzone originale norvegese, “Dinamite”, è stato affidato a Tamara Brenni, direttrice artistica e vocal coach del coro Filling the Music.

I video di tutti i Paesi saranno rilanciati dalla EBU, l’associazione delle tv pubbliche europee, e del Junior Eurovision Song Contest (JESC). Oltre alla RAI, l’elenco delle emittenti partecipanti vede: NRK (Norvegia), Kika / ZDF (Germania); France Télévision (Francia); SRF (Svizzera); RTVE (Spagna), CZECH Radio (Repubblica Ceca); BBC (UK); RTE (Irlanda); LRT (Lituania).