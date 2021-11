Quirinale, Washington segue manovre Colle: ‘grande apprezzamento’ per lavoro Draghi

A Washington, nonostante l’attenzione dell’Amministrazione Biden sia al momento concentrata soprattutto sulle questioni interne, non passano inosservate le manovre per il Quirinale. Fonti diplomatiche Usa riferiscono all’Adnkronos della “grande attenzione” con la quale a Foggy Bottom, la sede del Dipartimento di Stato, viene seguito il dibattito politico in Italia.

Allo stesso tempo, si fa notare la “sintonia” tra Washington e Roma e il “grande apprezzamento” per il lavoro fatto finora dal premier Mario Draghi, non solo sul fronte della lotta al Covid e della ripresa economica, ma anche su alcune delle questioni che più stanno a cuore alla Casa Bianca: il rapporto con la Cina e il posizionamento dell’Italia nei confronti di Pechino.



Una “sintonia”, quella tra Usa e Italia, che ha trovato conferma nel recente vertice del G20 di Roma, del quale da parte americana è stata apprezzata l'”efficienza” dell’organizzazione.