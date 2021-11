Quirinale, Patuanelli: “Donna presidente non mi dispiacerebbe”

Per il Movimento Cinque Stelle “la continuità del governo è un elemento centrale”, anche se “il presidente Mario Draghi ha le carte in regola per ambire a fare anche il presidente della Repubblica. Personalmente, se dovessi ragionare in astratto, non mi dispiacerebbe una donna al Quirinale”. Lo dice il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, a margine del Consiglio Agricoltura a Bruxelles.