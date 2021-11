Serie A: i pronostici della giornata 14 (26 – 28 novembre)

Ed eccoci con i pronostici targati Superscommesse.it della quattordicesima giornata della Serie A.

Iniziamo subito con Cagliari – Salernitana, partita che apre la quattordicesima giornata di campionato. La squadra di Mazzarri ottiene un punto, dopo quattro sconfitte consecutive, contro il Sassuolo in un bel match in cui nessuna delle due squadre si è risparmiata. Per i sardi è il secondo punto in trasferta ottenuto grazie ai goal di Baldé e Joao Pedro. All’Arechi, invece, si fa buio pesto e la Salernitana incassa un K.O contro la Samp ed entra in una crisi profonda che la porta all’ultimo posto in classifica. Entrambe le squadre dovranno preparare bene il match per cercare di allontanare lo spettro retrocessione.

Sampdoria – Verona vincono entrambe il match della tredicesima giornata di campionato. La squadra di D’Aversa incassa 3 punti all’Arechi dopo tre sconfitte consecutive, contro una Salernitana troppo distratta. L’Hellas batte l’Empoli e prosegue la striscia d’imbattibilità in campionato portandosi a casa il quinto risultato utile consecutivo. Il Verona vuole continuare a vincere per accorciare le distanze con i bianconeri, ma la Samp deve fare risultato per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione. Ce la farà?

Vediamo ora Empoli – Fiorentina. La squadra di Tudor viene beffata in pieno recupero al Bentegodi a causa del goal di Tameze e viene sorpassata in classifica proprio dai veronesi che si portano al nono posto con 19 punti contro i 16 dei toscani. La Viola gioisce per essere la causa del primo K.O in campionato dei rossoneri grazie ai goal di Duncan, Saponara e alla doppietta di Vlahovic. La squadra di Italiano vuole continuare a vincere per salire in classifica, ma l’Empoli ha ancora l’amaro in bocca per il match precedente e vuole riscattarsi.

Juventus – Atalanta guadagnano entrambe 3 punti nel match della tredicesima giornata di campionato. La squadra di Allegri lascia l’Olimpico con una vittoria che ridà fiducia a una squadra in difficoltà nella prima parte di campionato. I bianconeri vincono 2-0 contro la Lazio grazie a una doppietta su rigore di Bonucci e agganciano in classifica proprio i biancocelesti in zona Europa – League. Dall’altra parte l’Atalanta domina e vince 5-2 contro lo Spezia, avvicinandosi all’Inter a 28 punti in classifica. La Juve vuole continuare a vincere per risalire di qualche posizione e superare definitivamente la Lazio e la Viola in classifica, ma la squadra di Gasperini darà il tutto per tutto per guadagnarsi la terza posizione. Chi avrà la meglio?

Guardiamo adesso Venezia- Inter. I lagunari ottengono la seconda vittoria consecutiva contro la squadra di Mihajlovic dopo quella contro i giallorossi in un match complicatissimo risolto dal goal di Okereke che fa guadagnare la prima vittoria della storia in trasferta contro il Bologna. I nerazzurri tornano prepotentemente in corsa per la conquista dello scudetto dopo la vittoria per 3 a 2 contro gli Azzurri, mantenendosi saldi in terza posizione. Il Venezia vuole continuare a vincere per portarsi a casa la terza vittoria consecutiva e risalire di qualche posizione in classifica, ma la squadra di Inzaghi si impegnerà per cercare di agganciare il Milan e il Napoli in prima posizione. Chi vincerà?

Udinese – Genoa hanno perso entrambe il match della 13esima giornata di campionato. La squadra di Gotti viene sconfitta per 2-1 dal Toro. Decisivi sono stati i gol di Brekalo e Bremer e a nulla è servita la rete di Forestieri. Il Genoa perisce, invece, contro i giallorossi e rimane a 9 punti, terzultima in classifica. L’Udinese vuole ora dimostrare di avere le capacità per fare risultato, ma la squadra di Sevcenko deve assolutamente vincere per cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione. Ce la farà?

Vediamo ora Milan – Sassuolo. Ai rossoneri non basta Ibra per imporsi contro la Viola e incassano un pesantissimo 4-3 che non gli permette di affermarsi come capolista nemmeno con la sconfitta degli Azzurri. Il Sassuolo ottiene un solo punto in casa contro la squadra di Mazzarri e si proietta a 15 punti in dodicesima posizione. La squadra di Dionisi vuole ottenere 3 punti per risalire di qualche posizione, ma il Milan ha ancora l’amaro in bocca per la sconfitta del match precedente e vuole riscattarsi.

Continuiamo con Spezia – Bologna. Gli Spezzini subiscono un pesante 5-2 al Gewiss Stadium contro l’Atalanta in un match dove la squadra di Thiago Motta ha fatto comunque una buonissima prestazione. Il Bologna ha incassato una sconfitta contro i lagunari nonostante il suo dominio assoluto. Entrambe le squadre vogliono adesso conquistare i 3 punti per scuotere la classifica e risalire di qualche posizione.

Proseguiamo con Roma – Torino. Per i giallorossi è Felix, il giovane attaccante a decidere la partita: entra in ripresa e a segno con grandissima freddezza alla prima occasione, raddoppia nel recupero, facendo portare a casa a Mourinho la vittoria dopo due sconfitte. Il Toro si guadagna la terza vittoria consecutiva in casa e si posiziona a metà classifica. Mourinho e Juric dovranno preparare bene il match per portarsi a casa 3 punti fondamentali.

Terminiamo con Napoli – Lazio. Gli Azzurri subiscono il primo K.O del campionato contro l’Inter in un match spettacolare in cui, in 70 minuti, l’Inter ha strameritato di vincere. La squadra di Sarri perisce in casa contro i bianconeri e si lascia agganciare in classifica a 21 punti. Gli Azzurri devono ora conquistare i 3 punti per non rischiare di perdere la prima posizione, ma i biancocelesti vogliono vincere per cercare di superare la Roma in classifica. Chi vincerà?

Classifica Serie A # Squadra M V X Ps GF GS DG Pt 1 AC Milan v v v n p > 13 10 2 1 29 15 14 32 2 Napoli n v v n p > 13 10 2 1 26 7 19 32 3 Inter n v v n v > 13 8 4 1 32 15 17 28 4 Atalanta n v n v v > 13 7 4 2 27 17 10 25 5 AS Roma n v p p v > 13 7 1 5 23 15 8 22 6 Fiorentina v p v p v > 13 7 0 6 20 17 3 21 7 Lazio p v n v p > 13 6 3 4 25 21 4 21 8 Juventus n p p v v > 13 6 3 4 18 15 3 21 9 Verona v n v n v > 13 5 4 4 27 22 5 19 10 Bologna p p v v p > 13 5 3 5 19 24 -5 18 11 Torino v p v p v > 13 5 2 6 17 13 4 17 12 Empoli v p v n p > 13 5 1 7 19 25 -6 16 13 Sassuolo v v p p n > 13 4 3 6 19 20 -1 15 14 Venezia p p n v v > 13 4 3 6 12 19 -7 15 15 Udinese n n p v p > 13 3 5 5 16 20 -4 14 16 Sampdoria v p p p v > 13 3 3 7 17 25 -8 12 17 Spezia p n p v p > 13 3 2 8 15 31 -16 11 18 Genoa p n n n p > 13 1 6 6 17 26 -9 9 19 Cagliari p p p p n > 13 1 4 8 15 28 -13 7 20 Salernitana p v p p p > 13 2 1 10 10 28 -18 7

I pronostici

Cagliari – Salernitana

26/11/2021 ore 20:45

-Quote: Il segno 1 è quotato a 2.20; il segno X è quotato a 3.75; il segno 2 è quotato a 3.82

-Pronostico: 1X

Empoli – Fiorentina

27/11/2021 ore 15:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 3.40; il segno X è quotato a 3.65; il segno 2 è quotato a 2.30

-Pronostico: Over 2.5

Sampdoria – Verona

27/11/2021 ore 15:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 2.65; il segno X è quotato a 3.52; il segno 2 è quotato a 2.75

-Pronostico: Goal Sì

Juventus – Atalanta

27/11/2021 ore 18:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 2.15; il segno X è quotato a 3.85; il segno 2 è quotato a 3.45

-Pronostico: Segno Goal Sì

Venezia – Inter

28/11/2021 ore 20:45

-Quote: Il segno 1 è quotato a 8.00; il segno X è quotato a 5.00; il segno 2 è quotato a 1.44

-Pronostico: Segno 2

Udinese – Genoa

28/11/2021 ore 12:30

-Quote: Il segno 1 è quotato a 2.15; il segno X è quotato a 3.75; il segno 2 è quotato a 4.20

-Pronostico: X

Milan – Sassuolo

28/11/2021 ore 15:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 1.63; il segno X è quotato a 4.55; il segno 2 è quotato a 5.45

-Pronostico: Over 1.5 Primo Tempo

Spezia – Bologna

28/11/2021 ore 15:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 2.90; il segno X è quotato a 3.60; il segno 2 è quotato a 2.50

-Pronostico: 1X

Roma – Torino

28/11/2021 ore 18:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 1.80; il segno X è quotato a 4.40; il segno 2 è quotato a 5.30

-Pronostico: Over 2.5

Napoli – Lazio

28/11/2021 ore 20:45

-Quote: Il segno 1 è quotato a 1.76; il segno X è quotato a 4.20; il segno 2 è quotato a 4.60

-Pronostico: Goal Sì