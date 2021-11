Presentazione XII Rapporto Civita. Next Generation Culture. Tecnologie digitali e linguaggi immersivi per nuovi pubblici della cultura

Il 3 novembre 2021 alle 11.00 presso l’Auditorium del Museo archeologico Nazionale di Napoli e in diretta su Zoom e Facebook l’Associazione Civita presenterà il suo dodicesimo Rapporto: NEXT GENERATION CULTURE. TECNOLOGIE DIGITALI E LINGUAGGI IMMERSIVI PER NUOVI PUBBLICI DELLA CULTURA, edito da Marsilio Editori e realizzato grazie al sostegno di IGT. Una nuova importante occasione per approfondire la riflessione – iniziata lo scorso 21 giugno a Roma – sulla digital transformation indotta dalla pandemia e definitivamente inserita nei processi di sviluppo del settore culturale.

Il Rapporto, la cui analisi è stata coordinata dal Centro Studi dell’Associazione Civita e condotta in collaborazione con ICOM Italia, si focalizza sull’indagine delle relazioni che intercorrono tra settore culturale e tecnologie digitali.



Lo studio, condotto su molteplici livelli, indaga il punto di vista dei musei, dei pubblici e delle imprese. Le istituzioni museali che si sono dovute adeguare allo scenario imposto dalla pandemia, adottando strategie di innovazione digitale e ampliando l’accessibilità online delle proprie collezioni; i pubblici, che hanno improvvisamente dovuto adottare nuove modalità di fruizione culturale; le imprese, che hanno contribuito attivamente al processo di digital transformation fornendo soluzioni tecnologiche avanzate.

Obiettivo principale e sfida dell’analisi è quello di elaborare proposte per ottimizzare il rapporto fra organizzazione culturale e fruitori, attraverso dispositivi e strumenti capaci di coinvolgere attivamente nuovi pubblici e allargare l’audience culturale, divulgando la conoscenza su più livelli. L’incontro sarà anche un’occasione di riflessione sulle nuove professionalità emergenti in ambito culturale, sul ruolo svolto dai giovani impegnati nella mission del PNRR e sulle relazioni tra persone e luoghi della cultura che durante la stagione di isolamento forzato hanno accresciuto la propria offerta di contenuti digitali disponibili online.

A supporto delle considerazioni di scenario, indispensabili anche al fine di cogliere le criticità di sistema oltre che l’impatto della pandemia sulla cultura, il Rapporto propone dati provenienti da analisi di settore.

Nel volume sono presenti sondaggi sui consumi digitali durante la fase I del lockdown a cura di Annalisa Cicerchia e Ludovico Solima; le indagini di ICOM Italia rivolte a musei e al loro rapporto con il digitale, curate da Barbara Landi e Anna Maria Marras; lo studio di case histories sull’industria digitale di Alfredo Valeri, che permette di restituire una panoramica sull’ecosistema imprenditoriale italiano di cui si individuano i possibili sviluppi a partire dalle tecnologie in espansione; la riflessione di Claudio Calveri sulle prospettive future della Realtà Virtuale nei musei italiani post Covid.

In questo scenario si inseriscono le proposte strategiche dell’Associazione Civita. Le tecnologie digitali, pur conservando il loro ruolo nell’ambito della conservazione del patrimonio, dovranno diventare sempre più strumenti di produzione, fruizione e divulgazione culturale con margini di incremento di gamification museale, interaction e light design e con proposte innovative di applicazione di Realtà 3D, Realtà Virtuale e Realtà Aumentata.

Per implementare il processo iniziato prima della pandemia e poter valutare ponderatamente le forme di innovazione su cui investire affinché la cultura svolga un ruolo da protagonista nella creazione di una responsabilità sociale e nella proposta di un modello di sviluppo sostenibile aperto a nuovi pubblici, resta decisiva la collaborazione tra aziende tecnologiche e operatori del settore culturale. In quest’ottica è necessario che le Istituzioni culturali rivedano i propri modelli organizzativi e che potenzino anche attraverso le tecnologie l’accessibilità alle collezioni, ripensando le forme di interazione e di fruizione con i pubblici.

Dopo i saluti di Paolo Giulierini Direttore MANN, di Simonetta Giordani Segretario Generale Associazione Civita e Adele Maresca Compagna Presidente di ICOM Italia, si confronteranno su questi temi Alfredo Valeri, Responsabile Ricerca Centro Studi Associazione Civita, Ludovico Solima, Prof. ordinario Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Claudio Calveri, Digital Strategist DeRev, Rosanna Romano, Direttore Generale Regione Campania, Paola Villani, Prof. ordinario Università Suor Orsola Benincasa, Gabriele Granato, Presidente Associazione Fare Digitale, Giusy Sica, founder think thank Re-generation Y-outh, Giuseppe Ariano, Direttore Comunicazione Scabec Spa.

PROGRAMMA:



SALUTI



Paolo Giulierini, Direttore MANN

Simonetta Giordani, Segretario Generale Associazione Civita

Adele Maresca Compagna, Presidente ICOM Italia

INTERVENGONO



Alfredo Valeri, Responsabile Ricerca Centro Studi Associazione Civita

Ludovico Solima, Prof. ordinario Università della Campania “Luigi Vanvitelli”

Claudio Calveri, Digital Strategist DeRev

Rosanna Romano, Direttore Generale Regione Campania

Paola Villani, Prof. ordinario Università Suor Orsola Benincasa

Gabriele Granato, Presidente Associazione Fare Digitale

Giusy Sica, founder think thank Re-generation Y-outh

Giuseppe Ariano, Direttore Comunicazione Scabec Spa

Il XII Rapporto Civita è stato realizzato anche in versione digitale nel formato epub reflowable, acquistabile tramite i principali store online in Italia (IBS, laFeltrinelli, Amazon Kindle, Google Play, Apple Books, Kobo).

