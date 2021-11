Premio Ear Award congresso Siaf Torino, Spinato: “Progetti in Kenia e Romania e impegno per i giovani otorini”

Tra i 5 premiati con l’Ear Award 2021 a Torino, in occasione del 38° Congresso nazionale Siaf, il dottor Roberto Spinato che, nella sua lunga carriera, ha dedicato un profondo impegno a numerosi progetti in Kenia e Romania, per portare le cure otorinolaringoiatriche ai più bisognosi. Forte il suo impegno anche per la formazione dei giovani otorini