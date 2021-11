Porsche 911: in arrivo nuove versioni più sportive

L’anno prossimo proseguirà l’ampliamento della gamma per la supercar Porsche 911, nota anche come modello 992. Prima del restyling di metà carriera, in programma nel 2023, la vettura sarà disponibile in ulteriori declinazioni.

Infatti, nel corso del 2023 debutterà la nuova Porsche 911 Sport Classic, prodotta in serie limitata e proposta con il motore a benzina 3.0 Boxer a sei cilindri biturbo da 480 CV di potenza. Inoltre, è prevista l’introduzione della nuova 911 GT3 RS, mossa dal propulsore a benzina 4.2 Boxer aspirato a sei cilindri da 530 CV di potenza. Infine, non è esclusa l’inedita Safari con l’assetto rialzato della carrozzeria.

Successivamente, la Porsche 911 modello 992 adotterà anche la propulsione ibrida, molto probabilmente nella speciale configurazione Turbo GT in chiave più sportiva. Per quanto riguarda la prossima generazione, nota anche come modello 994, sarebbe allo studio anche l’adozione della propulsione elettrica come la Taycan.