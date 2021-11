Playmag: l’episodio del 24 novembre su Raiplay

Un parterre d’eccezione per parlare di cinema, fiction e musica. È quello che troveremo nella prossima puntata di #PlayMag, il magazine di RaiPlay dedicato al mondo dello spettacolo, che mercoledì 24 novembre porterà sulla piattaforma Rai un nuovo episodio della terza stagione ricco di contenuti.

Questa settimana l’ospite di Livio Beshir sarà Leo Gassmann, che dedicherà agli spettatori del magazine due performance mozzafiato in versione acustica dei suoi brani “Down” e “Vai bene così”, con il quale ha vinto il Festival di Sanremo, nel 2020, nella categoria “Nuove proposte”.

Successivamente l’inviata speciale Nicole Rossi incontrerà l’attrice e acting coach Ludovica Di Donato che, in pieno lockdown, ha creato una community “digitale” per insegnare recitazione a distanza durante la pandemia.

La puntata si “sposterà” poi a Milano, alla scoperta della mostra “Wonder Woman, il mito”, dedicata al celebre personaggio dei fumetti creato da William Moulton Marston 80 anni fa.

Ma il parterre dei grandi nomi non finisce qui, perché in chiusura di puntata ci saranno due grandi attori: Claudia Pandolfi ed Alessandro Gassman, che racconteranno in esclusiva a #PlayMag la loro esperienza sul set della nuova fiction di Rai1, “Un professore”, dove Gassmann interpreta il ruolo di un docente di liceo alle prese con studenti con problemi di varia natura. Con i due attori scopriremo aneddoti, curiosità e il “dietro le quinte” della serie, che sta riscontrando un notevole successo tra il pubblico di Rai1.