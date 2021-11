Playbooks torna su Raiplay dall’11 novembre

Non solo film, serie e documentari, ma anche spazi di approfondimento dedicati interamente ai libri e al vasto mondo dell’editoria. Dall’ 11 novembre, torna in esclusiva su RaiPlay l’appuntamento con PlayBooks, il magazine che va alla scoperta degli autori e delle più interessanti novità letterarie, italiane ed internazionali. Quest’anno lo troveremo con una veste grafica rinnovata e un’edizione ancora più informale. Rivedremo tutte le rubriche della scorsa stagione con l’aggiunta di un nuovo spazio dedicato a giovani scrittori, italiani e internazionali.

Tutte le puntate inizieranno da una nuova rubrica, condotta da Ilaria Gaspari, che a partire da un’emozione indicherà il tema della puntata: nostalgia, meraviglia, rimpianto e così via per tutti i dieci appuntamenti. A seguire si svilupperanno e si alterneranno servizi e rubriche dedicate alle realtà dell’editoria con un occhio di riguardo per la generazione Z.

Il conduttore Vittorio Castelnuovo inaugurerà poi una serie di Extra Books: dieci episodi/incontri a tu per tu con personalità non necessariamente legate al mondo dei libri, ma la cui esperienza ha segnato aspetti della cultura italiana ed internazionale.

La prima puntata, quella di giovedì 11 novembre, è dedicata alla nostalgia. Ilaria Gaspari racconta da dove nasce questa emozione: dai primi studi medici che la definivano una malattia, ai versi dei poeti romantici. Tra gli ospiti due scrittori stranieri: il francese Miguel Bonnefoy, con il suo romanzo sulla famiglia di vinificatori Lonsonier, scappata dalle campagne francesi infestate dalla fillossera della vite e rifugiati in Sud America, e la tedesca Judith Schalansky, vincitrice del Premio Strega Europa 2020 con il suo “Inventario di alcune cose perdute”.

Nella sezione fumetti l’artista cinese Yi Yang, presenta a Play Books “Easy Breezy”, sua ultima opera. E’ la storia di un gruppetto di ragazzi, in una commedia criminale da brivido ambientata nella Cina degli anni 90.

La giovane attrice Flaure BB Kabore interpreta invece la poesia di Silvia Bre “Ascolta, un viale avevo”.

In questa puntata si inaugura inoltre una nuova rubrica dedicata ai videogame ispirati ai libri: è la volta di “The Witcher” dall’omonima saga scritta da Andrzej Sapkowski. Il film, tratto dal catalogo di RaiPlay è “Il cammino per Santiago” con Martin Sheen. Infine l’attrice Gioia Rossi leggerà l’incipit di “La nostalgia felice” di Amélie Nothomb.