Pippo Franco, il figlio: “Mio padre è vaccinato”

“Mio padre è vaccinato”. Il figlio di Pippo Franco, Gabriele, a Non è l’arena risponde così alle domande sull’inchiesta relativa ad una serie di green pass falsi, compreso quello del padre. Un medico, secondo l’inchiesta della procura di Roma, avrebbe rilasciato referti falsi.

“Stanno indagando ma questo non riguarda la mia famiglia. Ci saranno dei test per provare scientificamente se una persona è stata vaccinata. Ci sottoponiamo tutti quanti” all’esame, “ci siamo vaccinati tutti quanti”. Pippo Franco “non era contento di doversi vaccinare, è poco ma sicuro. L’ha vista come una cosa da fare per forza per portare avanti le sue mansioni ordinarie. Io la penso diversamente, ma ci sta che uno esprima il suo pensiero, basta che non infranga la legge”, dice il figlio di Pippo Franco.