Picchiata perché rifiuta il velo, 14enne bengalese denuncia familiari

Ha accusato il fratello di averla picchiata per essersi rifiutata di indossare il velo. Una ragazza di 14 anni del Bangladesh si è rivolta ai carabinieri di Ostia, denunciando la madre e il fratello per ripetute aggressioni fino anche alla minaccia di farla tornare in Bangladesh. Dopo essere stata medicata all’ospedale Grassi di Ostia, la ragazza si trova ora in una struttura protetta.

“Esprimo la solidarietà alla giovane che è stata visitata e medicata in ‘Codice Rosa’ al pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia” dice l’assessore regionale alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. “La priorità ora è quella di garantire la sicurezza e la serenità psico-fisica alla ragazza. Gli atti di violenza alle donne sono sempre odiosi e in questo caso ancora più grave è voler imporre con la forza precetti religiosi. Non ci può essere spazio per questa violenza e abbiamo garantito tutto il supporto del Servizio sanitario regionale verso questa adolescente che ha avuto il coraggio di denunciare e non può essere lasciata sola”.