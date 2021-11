Perchè comprare un Chromebook: tutte le informazioni

I Chromebook sono progettati per essere computer Internet a basso costo e facili da usare. Non richiedono l’installazione di software come un computer tradizionale, e sono invece dotati di un semplice browser web.

Questo li rende perfetti per gli studenti e le persone che hanno bisogno di accedere al web da qualsiasi luogo. Ecco alcune cose che dovresti sapere su questa nuova categoria di prodotti.

Un Chromebook è un computer basato sul web e su Linux.

È stato sviluppato da Samsung e introdotto per la prima volta nel 2007. In generale, i Chromebook sono computer portatili economici che eseguono il sistema operativo Chrome di Google.

La maggior parte dei portatili tradizionali sono compatibili con Windows 10, o macOS (se hai un computer Apple). I portatili, d’altra parte, eseguono il più maturo e stabile sistema operativo Windows.

Quando ChromeOS è uscito per la prima volta nel 2011, era estremamente semplificato e avevi bisogno di una connessione Internet per utilizzare anche le app più semplici come Documenti.

Da quando ChromeOS si è evoluto, è ora possibile installare vere e proprie applicazioni, comprese quelle Android. Queste possono essere utilizzate anche senza una connessione internet.

Nel caso di utenti con esigenze speciali, potrebbe sembrare più limitato di Windows 10 e macOS.

Tuttavia, ci sono funzioni di accessibilità integrate che rendono più facile che mai creare un’app che sia accessibile a tutti gli utenti, anche quelli con esigenze speciali. I computer portatili sono più spesso utilizzati dagli utenti “classici”.

Hanno quasi tutto quello che l’utente potrebbe desiderare. Nella maggior parte dei casi, un computer portatile è tutto ciò che serve all’utente medio. Quasi tutti i computer portatili non sono male. Infatti, per la maggior parte delle persone, un PC (o un Mac) non è affatto necessario.

Uno dei motivi per cui i Chromebook sono così attraenti per molti utenti è che sono un sistema operativo leggero.

Questi tipi di notebook sono perfetti per i principianti. Sono molto più convenienti dei MacBook o dei PC e tuttavia hanno tutta la potenza necessaria per iniziare. Questo aiuta a rendere i Chromebook molto più accessibili agli utenti rispetto ad altri computer portatili.

I computer Chomebook hanno anche una durata della batteria straordinariamente lunga. Raggiungono facilmente la fine di un’intera giornata di lavoro con una sola carica.

Questi non sono “Google Chromebooks”. Sono in realtà marchiati come Samsung o Acer, ma non appartengono a Google.

I Chromebook sono un nuovo tipo di computer, specificamente progettato per assicurarsi che tutto ciò che fai sia ottimizzato per la velocità e l’intelligenza.

Non stiamo parlando dei sistemi operativi Mac o Windows. Stiamo parlando del velocissimo e superintuitivo Chrome OS. È basato sul browser Chrome, che è molto veloce e molto facile da usare.

Uno degli attributi più importanti di un buon computer è che ha molte caratteristiche nascoste che si possono conoscere o meno.

Con una durata della batteria di dodici ore, non ci sarà più bisogno di preoccuparsi di esaurire la batteria.

Questo significa che ovunque tu sia, puoi ancora accedere alla tua e-mail, o puoi usarlo come un telefono.

È facile da usare ed estremamente user-friendly.

Basta puntare e cliccare per creare dei rapporti stupefacenti e di grande impatto che faranno sorridere immediatamente il vostro cliente. Se vuoi usare un computer, dovresti assolutamente prendere un PC, non un Mac.

Un PC è molto più versatile, specialmente se decidi di imparare ad usarlo. E così via.

Ci sono un numero quasi infinito di modi in cui queste due frasi possono essere riorganizzate per raggiungere lo stesso obiettivo di renderle entrambe più convincenti e meno ridondanti. L’acquisto di un Chromebook online migliorerà la vostra vita lavorativa e anche la vostra vita quotidiana. È lo strumento perfetto per l’uso quotidiano.

In questo capitolo, daremo uno sguardo più da vicino a come funziona un Chromebook.

Analizzeremo le varie caratteristiche offerte dal sistema operativo Chrome OS, e daremo una panoramica dell’interfaccia utente. Se volete sperimentare in prima persona Chrome OS, è possibile utilizzare il simulatore di Chrome OS, accessibile a questa pagina. Attraverso questo simulatore avrete l’opportunità di provare le caratteristiche di base di Chrome OS.

Quando accendi un nuovo computer per la prima volta, di solito ottieni una schermata di selezione della lingua che assomiglia a questa: C: Quel pulsante “Lingua predefinita” (etichettato in blu) attiverà la lingua predefinita, che è la lingua che viene pre-programmata nella macchina. Se non trovi quella che vuoi, clicca su quella che trovi e, nella schermata successiva, seleziona la lingua del sistema operativo e la lingua della tastiera dai rispettivi menu a discesa, poi clicca sul pulsante OK.

Ci sono due pulsanti aggiuntivi specifici per le persone con disabilità. Uno definisce la visibilità, uno l’ascolto e uno l’interazione. Queste sono opzioni per le persone con disabilità. Poi clicca sul pulsante Let’s get started e, nella pagina seguente, seleziona la tua connessione Internet dalla lista di quelle disponibili: ti verrà mostrata una schermata in cui potrai inserire la relativa password. Poi clicca sul pulsante di connessione per iniziare.

Il passo successivo è quello di accettare i termini di servizio. Spunta la casella qui sotto per confermare che vuoi questo rapporto gratuito, poi clicca sul pulsante Accetta e continua. Questo è tutto – ora hai scaricato una copia del rapporto “Top 100 Best-Selling Products on Amazon”. Userai questo dispositivo o un bambino? In quest’ultimo caso, definirete le regole d’uso del videogioco o del dispositivo per permettere al bambino di svolgere le varie attività in sicurezza.

Premendo la casella con la dicitura You e premendo il pulsante Next, invece, verrai indirizzato a una schermata di autenticazione a Google: inserisci il tuo indirizzo email (se non sei già registrato clicca sulla dicitura More options e avrai la possibilità di creare un account Google) e premi nuovamente il pulsante Next, poi inserisci la tua password e clicca ancora una volta sul pulsante Next.

Dopo aver effettuato l’accesso, aver verificato di avere l’autorizzazione ad accedere ai dati del tuo account Google sul nuovo dispositivo, e aver confermato di essere a proprio agio con i termini di servizio per il servizio Google Play, basta cliccare sulla casella in basso per mettere un segno di spunta in alto a sinistra per confermare l’accettazione di queste condizioni. Fai clic sul pulsante Next e, nella schermata seguente, digita il tuo nome qui, nell’apposito spazio, e poi fai clic sul pulsante Finish.

Ora che avete completato l'esercizio, dite semplicemente "Hey Google, sto per saltare questa sezione" o "Hey Google, continua questa sezione".

Se vuoi collegare anche il tuo telefono, nella pagina successiva premi il pulsante Accetta e continua (o in alternativa, fai clic sul pulsante Salta), poi nell’ultima schermata premi il pulsante Getting Started per accedere all’interfaccia principale di Chrome OS. Ora ti troverai nella schermata principale dove dovresti vedere le seguenti opzioni: HomeScreen Qui troverai quattro icone. La prima icona è la tua icona di collegamento rapido che puoi usare per creare collegamenti a siti web che visiti spesso.

Chrome OS è essenziale. È parte di ciò che rende Android così grande. Anche come impatto visivo, troverete la barra delle applicazioni (chiamata anche “scaffale”) in basso probabilmente sarà stata personalizzata per mostrare le app e i servizi che usate più spesso.

Il piccolo pulsante in basso a sinistra si chiama Start, quando lo premi si apre un menu con tutte le funzioni più utilizzate. Una di queste è “Cerca”, attraverso la quale è possibile espandere il campo di ricerca in modo da poter trovare più velocemente ciò che si sta cercando. Se si preme la freccia giù, l’elenco si riduce solo all’app attualmente in esecuzione, permettendovi di terminarla se necessario. Puoi ridurre di nuovo questa schermata cliccando il pulsante [-] in alto.

La tua schermata iniziale ha due sezioni. Sulla sinistra ci sono le app e i giochi che usi più spesso, e sulla destra c’è una sezione che mostra la presenza di eventuali notifiche del sistema operativo, lo stato della connessione, la batteria e l’ora.

Facendo clic su questa icona si accede a una semplice pagina di preferenze di configurazione dove è possibile attivare o disattivare le animazioni, cambiare la luminosità e il contrasto dello schermo e regolare il volume. Qui puoi anche uscire dal tuo account e spegnere il tuo computer.

Sì, è appropriato usare il nome completo di una persona in una pubblicità o in altre comunicazioni di marketing se questa ti ha dato il suo permesso di farlo. I Chromebook sono computer leggeri e a bassa potenza che sono ottimizzati per le applicazioni basate sul web.

Sono particolarmente utili per gli studenti, gli uomini d’affari e chiunque abbia bisogno di utilizzare un computer per una quantità significativa di tempo per il recupero rapido di informazioni e la posta elettronica.

Specialmente per le persone che usano Internet per la maggior parte dei loro calcoli, ottenere un processore più veloce è per lo più eccessivo. Ricordate che prima ho scritto della regola del 90/10? Bene, qui è dove metterò i miei soldi dove c’è la mia bocca. In questo caso, “i miei soldi” si riferisce a 1 dollaro. I nuovi modelli di calcolatrici sono equipaggiati con gli ultimi processori Intel® e AMD® per i clienti che hanno bisogno di una marcia in più.