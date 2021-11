Pd, Letta su M5S in S&D: “Non si decide domani ma se c’è convergenza è buona notizia”

“Domani discuteremo di questo tema, ascolterò ma non è che domani si decide”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Repubblica Tv sull’incontro domani con la delegazione dem in Europa e il possibile ingresso dei 5 Stelle in gruppo S&D.

“Una convergenza tra Pd e M5S sui temi credo sia da ricercare ed è una buona notizia. Dobbiamo capire come si concretizza questa convergenza. Di fatto c’è già stata nel Conte 2 sulle politiche europee e c’è oggi nel sostegno a un governo europeista come quello di Draghi. Non è una questione di schieramento, ma di partire dai temi: l’Europa è stata un elemento divisivo tra noi nel passato” e c’è “un’evoluzione che vedo positivamente. Vedremo cosa comporterà. Stiamo parlando di una possibile convergenza a livello di gruppi parlamentari”.