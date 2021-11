Passaggio a nord ovest, la puntata del 6 novembre

“Passaggio a nord ovest”, il programma ideato e condotto da Alberto Angela, partirà anche sabato 6 novembre alle 11.20 su Rai1, per una lunga esplorazione in continenti lontani, in remote epoche della storia e farà assistere a fenomeni naturali spettacolari.

Prendendo spunto da un suggestivo acquerello di Ettore Roesler Franz, tra i maggiori pittori italiani dell’Ottocento, Alberto Angela racconterà la storia e il recente restauro della Piramide Cestia, realizzata tra il 18 e il 12 a.C., che prende il nome dall’uomo che la volle costruire e che vi fu sepolto: Gaio Cestio Epulone.

Lo scrittore irlandese Bram Stoker ha ambientato il suo Dracula nell’Europa dell’Est, ma un professore di Oxford, John Blair, ha trovato nelle sepolture medievali in Inghilterra degli indizi che possono offrire indicazioni sulla formazione dei miti dei vampiri. Si tratta di casi che precedono la tradizione dell’Europa orientale e che obbligano a riesaminare le leggende sui vampiri da un altro punto di vista.

La Norvegia centrale è attanagliata per sei mesi l’anno nella morsa dell’inverno e le condizioni atmosferiche sono così rigide come solo al Circolo Polare Artico possono essere. Eppure c’è una cittadina inserita nel patrimonio Unesco, che in inverno non solo rinasce, ma brulica di vita: è Røros.

La nave Tahit Nui, circondata da una distesa d’acqua dai colori incredibili, è in esplorazione nell’Arcipelago delle Isole Australi, un gruppo di isole remote dove sembra che il tempo si sia fermato.

Si potranno così conoscere usi e costumi di popolazioni arrivate in questi paradisi tropicali migliaia di anni fa.

Su queste terre lo stile di vita degli abitanti è rimasto immutato nel corso del tempo: dalla coltivazione del Taro alla pesca tradizionale, dalle donne che intrecciano i capelli fino ai sollevatori di pietre.