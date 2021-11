Panettone o pandoro? Le preferenze e le novità del 2021

Natale 2021: Panettone o Pandoro? Questi due prodotti hanno una origine differente, ma entrambi sono amati dagli Italiani.

Il pandoro ha origine veronese e risale al 1894 grazie all’opera del pasticcere Domenico Melegatti. La classica forma a stella sembra derivare da un’idea di Angelo Dall’oca Bianca, artista veronese.

La storia del panettone è legata alla città di Milano ed ha origini più remote, peraltro sembra che derivi da un incidente nella realizzazione del pane.

In base alle statistiche dei precedenti anni, hanno venduto maggiormente i panettoni classici, oltre che la moderna variante senza i canditi. Seguono i panettoni al cioccolato e al gianduia.

Tra le proposte più golose troviamo il panettone con crema di pistacchio siciliano e ricoperto di cioccolato.

Riguardo, invece, il pandoro, moltissimi Italiani continuano a preferire il classico pandoro decorato con zucchero a velo.

Le specialità di Bauli

Il grande dilemma del Natale, dunque, si avvicina… Team Pandoro o Team Panettone?

Analizzeremo oggi le novità di una delle più importanti aziende del settore: Bauli. Realtà familiare nata nel 1922 a Verona dall’abilità artigianale di Ruggero Bauli, è una realtà industriale che èriuscita negli anni, grazie al proprio know how, alla passione per l’arte pasticcera e allo sviluppo tecnologico, ad affermare un elevato indice di notorietà del marchio grazie a una riconosciuta leadership nel settore dolciario nel mercato dei prodotti da ricorrenza e dei croissant. Bauli è il brand di riferimento per chi cerca soffici bontà d’ispirazione pasticcera, curate in ogni dettaglio, ideali per rendere speciali i dolci momenti quotidiani e della festa.

Per il Natale e le festività 2021, l’azienda unirà al classico tante altre novità. Specialità uniche, che danno vita a una golosa gamma capace di sorprendere con ingredienti ricercati e originali esplosioni di sapori.

Le Creazioni di Panettone Bauli, grande novità di quest’anno, sono vero e proprio amore al primo morso che mette d’accordo tutti! Per gli amanti del pistacchio, Bauli propone il nuovissimo Panettone Pistacchio Bauli che si affianca al Panettone Nocciola Bauli, realizzato con solo Nocciola Piemonte IGP.

Per chi, invece, “non è Natale senza pandoro”, tornano anche quest’anno le deliziose Creazioni di Pandoro Bauli, due referenze in un nuovo formato: Pandoro con crema pasticcera alla vaniglia bourbon del Madagascar e il Pandoro con crema al cioccolato di Modica IGP.

Bauli Creazioni di Panettone – PANETTONE PISTACCHIO

Il panettone al Pistacchio

Dopo il successo della gamma Creazioni di Pandoro, arriva quest’anno la grande novità Bauli Creazioni di Panettone: golosissime proposte di ispirazione pasticcera, con ingredienti ricercati, racchiuse in raffinate confezioni. Per gli amanti del pistacchio, il Panettone Pistacchio Bauli è il dolce perfetto: tutta la sofficità e il gusto del panettone lievitato naturalmente, farcito con golosissima crema al pistacchio, ricoperto con squisito cioccolato fondente e croccanti pistacchi caramellati. Un dolce elegante e ricco di gusto, la novità imperdibile del Natale Bauli!

Formato: 750 g

Prezzo consigliato al pubblico: € 8,40

Bauli Creazioni di Panettone – PANETTONE NOCCIOLA

Il panettone alla nocciola

Il sapore inconfondibile della Nocciola Piemonte IGP è protagonista della gustosa farcitura di crema del nuovo Panettone Nocciola Bauli, una delle squisite novità della linea Bauli Creazioni di Panettone. Ricoperto da goloso cioccolato fondente e da una croccante granella di nocciole caramellate, il soffice panettone basso, di ispirazione pasticcera, è il dolce perfetto per gli amanti della Nocciola Piemonte IGP: un’esperienza di gusto unica, da non perdere!

Formato: 750 g

Prezzo consigliato al pubblico: € 8,40

Bauli Creazioni di Pandoro – PANDORO CON CREMA PASTICCERA ALLA VANIGLIA BOURBON DEL MADAGASCAR

Torna anche quest’anno, in tutta la sua dolce bontà, il Pandoro con crema pasticcera alla vaniglia bourbon del Madagascar Bauli, una delle eccellenze della linea Bauli Creazioni di Pandoro. La soffice pasta di pandoro è farcita con squisita crema pasticcera alla vaniglia del Madagascar e ricoperta di cioccolato fondente e decorazioni di cioccolato al latte. Una creazione tanto buona quanto bella, racchiusa in un’elegante confezione di ispirazione pasticcera, quest’anno in un nuovo formato da 820 g, per condividere la sua irresistibile bontà con tutta la famiglia.

Formato: 820 g

Prezzo consigliato al pubblico: € 8,40

Bauli Creazioni di Pandoro – PANDORO CON CREMA AL CIOCCOLATO DI MODICA IGP

Creazioni di Pandoro Bauli con crema al cioccolato di Modica IGP: una ricetta unica, per un dolce sublime, di irresistibile bontà. Il sapore caratteristico del cioccolato di Modica IGP contraddistingue la farcitura di crema, scura e intensa, del Pandoro Bauli con crema al cioccolato di Modica IGP, ricoperto con cioccolato fondente. Quest’anno in un nuovo formato, perfetto da condividere con le persone più care.

Formato: 820 g

Prezzo consigliato al pubblico: € 8,40