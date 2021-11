Pa, D’Arcangelo (Impatta): ‘Con public innovation manager nasce filiera Gov-tech’

“Il public innovation manager non è solo un acceleratore per la Pa ma può aprire ad una nuova filiera industriale, quella del Gov-tech, creando strumenti in grado di semplificare la burocrazia e veicolare una nuova cultura negli enti locali, nuovi standard e tecnologie a servizio della pubblica amministrazione”. A rilevarlo è stato il project manager e Vice presidente di Impatta Davide D’Arcangelo nel corso del brainstorming promosso stamattina a Roma dal network che ha lanciato oggi la nuova figura professionale del Pubblic innovation manager.